World Athletics одобрила нейтральный статус 23 спортсменам из РФ

23 спортсменам из России одобрен нейтральный статус для выступления на крупнейших турнирах.

Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации. С учетом четырех спортсменов, которые ранее получили необходимое разрешение, общее количество допущенных легкоатлетов из РФ достигло 27 человек.

В их числе прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгуньи с шестом Анжелика Сидорова и Аксана Гатауллина, прыгун в высоту Илья Иванюк, а также Михаил Акименко (прыжки в высоту), Семен Бородаев (толкание ядра, метание диска), Тимофей Чалый (бег на 400 м с барьерами, 400 м), Ирина Иванова, Алена Лутковская (обе - прыжки с шестом), Кирилл Фролов, Дарья Голубечкова, Дмитрий Грамачков, Юлия Халилова, Эльвира Хасанова, Виталий Мизинов, Максим Пьянзин, Юлия Турова (все - спортивная ходьба), Ксения Лабыгина (100 м с барьерами), Денис Лукьянов, Валерий Пронкин (оба - молот), Ольга Онуфриенко (800 м), Сергей Полянский, Артем Примак, Елена Соколова (все - прыжки в длину), Сардана Трофимова (марафон), Мария Привалова (тройной прыжок), Анна Тропина (стипль-чез, 1500 м, 5000 м).

Не получил разрешения чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков. Сообщается о том, что отклонены были две заявки.

При этом на Олимпиаде, чемпионате мира могут выступить не более 10 легкоатлетов из РФ.