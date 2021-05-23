"Атлетико" стал чемпионом Испании

На выходных завершился сезон в испанский Примере. Уже в заключительном 38-м туре титул завоевал "Атлетико", ставший чемпионом впервые за семь лет.

Борьба за трофей в этом году была одной из самых драматичных за последние несколько лет. Хотя еще в начале зимы "Атлетико" уверенно лидировал, опережая конкурентов на десять и более очков. Однако ближе к концу сезона "матрасники" начали сдавать позиции, чем воспользовались "Реал" с "Барселоной". В какой-то момент казалось, что команде Диего Симеоне не удержаться на вершине. Но в том числе благодаря осечкам главных соперников мадридцы вырвали "золото".

Безусловно, одним из главных творцов триумфа "Атлетико" является главный тренер команды Диего Симеоне. Клуб завоевал уже восьмой трофей под руководством аргентинца: Симеоне дважды выигрывал чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

Выходит, из испанских грандов без трофеев сезон завершил только "Реал". При этом команда до последнего тура вела борьбу за Примеру и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Но, как признается сам Зидан, этого недостаточно. Не исключен вариант, при котором француз покинет "королевский клуб".

Тем временем

Иностранные болельщики смогут посетить матч чемпионата Европы в России без виз. Такой документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Безвизовый режим будет предоставлен официальным делегациям УЕФА, футболистам, тренерам и персоналам команд. Обладатели билетов смогут попасть в Россию без виз по паспорту болельщика, однако от них потребуется отрицательный тест на коронавирус. "Заполняемость трибун - 50 процентов. Рассадка будет в шахматном порядке, везде будут санитайзеры, ленточные ограждения, антиковидная разметка. Мы сократили вместимость всех публичных зон вдвое таким образом, что площадь на одного человека будет составлять 2,5 кв. м", - отметил генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин в эфире телеканала "Россия 24". Напомним: Санкт-Петербург примет семь матчей Евро.