Ферстаппен стал победителем гран-при Монако

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (Нидерланды) выиграл пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Монако.

Вторым финишировал испанец Карлос Сайнс ("Феррари"), а замкнул тройку лидеров британец Ландо Норрис ("Макларен"). Благодаря сегодняшнему триумфу Ферстаппен возглавил таблицу общего зачета первенства мира, набрав 105 очков и опередив Льюиса Хэмилтона ("Мерседес", 102 очка), который стал седьмым в Монако.

Россиянин Никита Мазепин ("Хаас") впервые в карьере завершил гонку не последним из финишировавших: он стал 17-м, обогнав своего партнера по команде немца Мика Шумахера. Добавим, что пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер снялся с домашнего этапа из-за поломки болида во время квалификации.