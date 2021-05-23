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23.05.2021 18:22
Рубрика: Спорт

Ферстаппен стал победителем гран-при Монако

Текст: Артур Нанян
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (Нидерланды) выиграл пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Монако.
Фото: EPA-EFE/Sebastien Nogier Фото: EPA-EFE/Sebastien Nogier
Фото: EPA-EFE/Sebastien Nogier

Вторым финишировал испанец Карлос Сайнс ("Феррари"), а замкнул тройку лидеров британец Ландо Норрис ("Макларен"). Благодаря сегодняшнему триумфу Ферстаппен возглавил таблицу общего зачета первенства мира, набрав 105 очков и опередив Льюиса Хэмилтона ("Мерседес", 102 очка), который стал седьмым в Монако.

Фото: Михаил Синицын/РГ
"Формула-1" объявила об отмене Гран-при Турции

Россиянин Никита Мазепин ("Хаас") впервые в карьере завершил гонку не последним из финишировавших: он стал 17-м, обогнав своего партнера по команде немца Мика Шумахера. Добавим, что пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер снялся с домашнего этапа из-за поломки болида во время квалификации.

Спорт Формула-1