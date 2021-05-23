Кокорин ни разу не ударил по воротам в четырех матчах за "Фиорентину"

Стала известна статистика форварда "Фиорентины" Александра Кокорина по итогам прошлого сезона. Цифры привел Twitter-аккаунт Optalvan.

За "фиалок" Кокорин сыграл на данный момент четыре встречи, проведя на поле 91 минуту. Он ни разу не вышел на поле в стартовом составе, пропустив из-за травм 12 игр подряд. Россиянин не забил за новый клуб ни одного мяча. Более того - Александр не нанес в этих четырех поединках ни одного удара по чужим воротам.

По итогам сезона "Фиорентина" избежала вылета из Серии А. Что касается лично Кокорина, то недавно в СМИ появилась информация, что "фиалки" могут отдать его в аренду "Кальяри".