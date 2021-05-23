Салихова объяснила, почему выступила против назначения Витории в "Спартак"

Супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова объяснила свое решение уйти из состава совета директоров московского клуба. Также она подтвердила информацию о скором назначении главным тренером команды португальца Руя Витории.

По словам Салиховой, она была против приглашения Витории. Она считает, что "Спартак" должен был возглавить специалист, работавший в последние годы в Европе.

"Руй Витория ушел из европейского футбола в 2017 году. Он выбрал комфортные экономические условия для себя и отсутствие конкуренции. Я предпочитаю действующих тренеров из Европы - Италии или Франции, например. Специалистов, которые привыкли работать в стрессе и не выпадали из футбольной жизни, которые выбирают карьеру, а не арабские или китайские деньги", - приводит слова Салиховой "Спорт-Экспресс".

Последней европейской командой Витории была "Бенфика", которой он руководил с 2015 по 2019 год. За этот промежуток Витория дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии, и по разу завоевал Кубок Португалии и Кубок лиги.