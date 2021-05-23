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23.05.2021 22:27
Рубрика: Спорт

Сборная России выиграла медальный зачет ЧЕ по водным видам спорта

Текст: Анна Козина
Сборная России выиграла общий медальный зачет чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходил в Будапеште с 10 по 23 мая.

По итогам соревнований по синхронному плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и плаванию в бассейне наши спортсмены завоевали 42 медали - 20 золотых, девять серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняли британцы (12-13-7), третье - итальянцы (10-14-20).

Фото: Attila KISBENEDEK / AFP
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Лучшими в своих дисциплинах были наши синхронисты (шесть побед в шести видах программы, в которых россияне принимали участие) и прыгуны в воду (5-4-4). В марафонском плавании на пьедестал попал только Кирилл Абросимов, финишировавший третьим на самой изматывающей дистанции 25 км. "Классические" пловцы закрывали соревновательную программу чемпиона Европы. До последнего за лидерство боролись команды России и Великобритании. В итоге россияне остались вторыми в турнирной таблице, выиграв 22 медали (9-5-8). У британцев - первое место с 26 наградами (11-9-6). Третью строчку заняли итальянские пловцы - 27 наград (5-9-13).

Напомним, что на ЧЕ-2018 в Глазго Россия также стала сильнейшей командой, завоевав 47 медалей (23-15-9).

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