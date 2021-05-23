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23.05.2021 14:48
Рубрика: Спорт

Словакия обыграла Великобританию на ЧМ по хоккею

Текст: Артур Нанян
Сборная Словакии по хоккею одержала вторую победу подряд на чемпионате мира в Риге. Сегодня команда Крэйги Рэмзи одолела с минимальным счетом британцев - 2:1.
Фото: AP Photo/Roman Koksarov Фото: AP Photo/Roman Koksarov
Фото: AP Photo/Roman Koksarov

В этой встрече был забит самый быстрый гол на турнире: уже на 25-й секунде форвард словаков Марек Гривик открыл счет. Великобритания ответила на это точным броском Лайама Керка, ну а решающую шайбу забросил Роберт Лантоши.

Напомним, что в группе "А" вместе со Словакией и Великобританией выступает также Россия. Наша команда выиграла оба стартовых матча: сначала подопечные Валерия Брагина одолели чехов (4:3), после чего разгромили британцев со счетом 7:1.

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