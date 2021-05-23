Словакия забила самый быстрый гол на ЧМ-2021 по хоккею

Нападающий сборной Словакии по хоккею Марек Хривик забросил самую быструю шайбу на чемпионате мира-2021 по хокке.

Хривику понадобилось всего 25 секунд после стартового сбрасывания, чтобы открыть счет в матче второго тура группового раунда против Великобритании. К концу второго периода этой встречи словаки ведут 2:1: Лиам Кирк сравнял счет, после чего забил Роберт Лантоши.

Напомним, что в первом туре Великобритания потерпела разгромное поражение от России со счетом 1:7, а Словакия победила Беларусь (5:2).