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Рубрика: Спорт

Мячи наготове

УНИКС ждет ЦСКА в финале Единой лиги
Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 111(8462)
В воскресенье определился первый финалист Единой лиги. Казанский УНИКС обыграл "Локомотив-Кубань" в третьем матче полуфинальной серии - 74:70 и добился победы в серии с "сухим счетом" - 3:0.
На своей площадке армейцы уверенно разобрались с победителями регулярного чемпионата Единой лиги из Питера. Фото: Михаил Синицын На своей площадке армейцы уверенно разобрались с победителями регулярного чемпионата Единой лиги из Питера. Фото: Михаил Синицын
На своей площадке армейцы уверенно разобрались с победителями регулярного чемпионата Единой лиги из Питера. Фото: Михаил Синицын

Самым результативным игроком поединка стал защитник гостей Найджел Уильямс-Госс, который набрал 17 очков. В свою очередь, форвард УНИКСа Джон Браун заработал 14 очков.

Фото: РИА Новости
Баскетбольный ЦСКА продлил контракт с главным тренером Итудисом

Ну а в понедельник присоединиться к УНИКСУ могут баскетболисты ЦСКА. Для этого "красно-синим" необходимо на своей площадке одолеть победителя регулярного чемпионата - питерский "Зенит". Напомним, что первые два матча серии до трех побед прошли в городе на Неве. Там соперники обменялись победами. Далее команды переехали в Москву, где накануне прошел третий матч.

Армейцы вышли на поединок с хорошим настроением. В состав после двухмесячного отсутствия вернулся Боломбой. Максимумом для "красно-синих" в первой половине стали "плюс восемь" в начале второй четверти. Зато в четвертой четверти Клайберн и Хиллиард увели команду на двузначную дистанцию. В итоге заслуженная победа ЦСКА - 96:82.

Самым результативным игроком матча стал форвард москвичей Уилл Клайберн, набравший 24 очка.

Форвард ЦСКА Клайберн стал самым результативным игроком в третьем матче против "Зенита" 

Подводя итоги, главный тренер столичного клуба Димитрис Итудис отметил характер своей команды:

- Отличный настрой на борьбу! Это была настоящая битва, как и все игры, которые мы провели с "Зенитом" в этом сезоне, а их было много. Детали предопределили исход; мы были в чем-то лучше, чем в прошлой игре в Санкт-Петербурге. Также приятно, что ребята поняли, что делать в нападении.

Спорт Баскетбол