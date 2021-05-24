Брагин посетовал на расхлябанность игроков сборной в матче против Словакии

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин пообещал сделать правильные выводы из поражения команды от Словакии в третьем матче чемпионата мира.

В понедельник российская команда уступила Словакии со счетом 1:3. Это поражение для команды Валерия Брагина стало первым на турнире. В последний раз российская команда уступала этому сопернику 17 лет назад.

"Была расхлябанность. Скажем так, в дальнейшем знаем, как работать в этом плане. Противник за счет самоотдачи выиграл. Для нас это хороший урок. Без полной самоотдачи на этом турнире никого не обыграть. Не могу точно сказать, что с Кузьменко, дальше доктора должны сказать", - цитирует Брагина Sport24.

В матче против Словакии получил травму Андрей Кузьменко. Пока наставник российской команды не знает насколько она серьезная. В тоже время Михаила Григоренко готовят к следующим матчам.

Брагин также прокомментировал удаление Максима Шалунова, после которого словаки забросили вторую шайбу.

"Удаляться в концовке не надо. Надеемся, что в дальнейшем он будет играть за счет своих хороших качество. Беседы со всеми ведем, нужно все отрицательные стороны убирать",- сказал он.