Новости

Конгрессмены предложили сэкономить на переоснащении ядерного арсенала США 00:54
В США на подготовку к сезону ураганов выделен 1 млрд долларов 00:47
Пентагон: Охранявшие Капитолий бойцы Нацгвардии покидают свой пост 00:29
Федун прокомментировал назначение Витории главным тренером "Спартака" 24.05.2021
Глава ИИХФ назвал неприемлемым шагом замену флагов Беларуси 24.05.2021
Фильм Романа Васьянова "Общага" вошел в программу Шанхайского кинофестиваля 24.05.2021
Володин оценил идею заменить мигрантов осужденными 24.05.2021
Минздрав России получил награду ВОЗ за борьбу с курением 24.05.2021
ЦСКА обыграл "Зенит" и вышел в финал Единой лиги ВТБ 24.05.2021
Светлана Разворотнева: В школы столицы необходимо вернуть бесплатную "продленку" 24.05.2021
В Москве выставили на продажу раритетный ЗИС за 57 миллионов 24.05.2021
Премьеры РФ и Беларуси обсудили вопросы сотрудничества 24.05.2021
Мальта первой в ЕС достигла коллективного иммунитета к COVID-19 24.05.2021
Тест на наркотики вокалиста Maneskin дал отрицательный результат 24.05.2021
На ЧМ по хоккею в Риге российский флаг заменили на знамя ОКР 24.05.2021
Александр Бастрыкин обсудил работу Судебно-экспертного центра СК 24.05.2021
В Подмосковье с помощью камер вычислили грабителей тульских автозаправок 24.05.2021
Брагин посетовал на расхлябанность игроков сборной в матче против Словакии 24.05.2021
"Белавиа" отменила полеты в Литву 24.05.2021
Всемирная конференция разработчиков Apple состоится 7 июня 24.05.2021
Макей: Запад пока не запрашивал у Минска информацию по инциденту с самолетом 24.05.2021
Посольство РФ в Минске получило уведомление о задержании россиянки 24.05.2021
Путин по телефону поздравил Патриарха с днем тезоименитства 24.05.2021
Беларусь высылает посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии 24.05.2021
Собянин открыл музей нефти в центре Москвы 24.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
24.05.2021 23:55
Рубрика: Спорт

Федун прокомментировал назначение Витории главным тренером "Спартака"

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун высказался относительно нового главного тренера команды Руя Витории, о назначении которого было объявлено в понедельник.

Фото: CARLOS COSTA / AFP
"Готов к новому испытанию": Витория прокомментировал назначение в "Спартак"

Федун тепло приветствовал 51-летнего португальского специалиста, контракт с которым подписан на два года.

"Клуб окажет всю необходимую поддержку новому тренеру, чтобы намеченные цели были достигнуты и в "Спартаке". Уверен, что Руй и его штаб осознают ответственность, которая ложится на их плечи в канун года столетия клуба", - досказал Федун ТАСС.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак"