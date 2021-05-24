Федун прокомментировал назначение Витории главным тренером "Спартака"

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун высказался относительно нового главного тренера команды Руя Витории, о назначении которого было объявлено в понедельник.

Федун тепло приветствовал 51-летнего португальского специалиста, контракт с которым подписан на два года.

"Клуб окажет всю необходимую поддержку новому тренеру, чтобы намеченные цели были достигнуты и в "Спартаке". Уверен, что Руй и его штаб осознают ответственность, которая ложится на их плечи в канун года столетия клуба", - досказал Федун ТАСС.