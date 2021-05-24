Главный тренер сборной Испании объяснил отсутствие Рамоса на ЧЕ

Наставник сборной Испании по футболу Луис Энрике назвал причину, по которой защитник "Реала" Серхио Рамос не сыграет на Евро-2020.

Во вторник Энрике огласил список игроков, которые будут готовиться к чемпионату Европы по футболу. В числе приглашенных не оказалось одного из лидеров команды - защитника "Реала" Серхио Рамоса. Позже наставник объяснил это решение.

"Рамос пропустил конец сезона, мы с ним обсудили все вопросы. Решение было непростым, но я сказал ему, чтобы он задумался о своем здоровье", - цитирует слова Энрике Mundo Deportivo.

Ранее в испанских СМИ сообщалось о том, что Рамос решил пропустить Евро но выступить в составе команды на олимпийском турнире в Токио.