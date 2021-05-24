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24.05.2021 20:00
Рубрика: Спорт

"Готов к новому испытанию": Витория прокомментировал назначение в "Спартак"

Текст: Максим Домчев
Португальский тренер Руй Витория прокомментировал свое назначение на пост главного тренера московского "Спартака".
Руй Витория. Фото: CARLOS COSTA / AFP Руй Витория. Фото: CARLOS COSTA / AFP
Руй Витория. Фото: CARLOS COSTA / AFP

Португалец заявил о том, что верит в успех в новой команде. "Готов к новому испытанию! Для меня большая честь представлять такой великий клуб, как "Спартак", особенно в год его столетия. Вместе мы добьемся успеха", - приводит Twitter "Спартака" слова нового главного тренера команды.

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В новый тренерский штаб "Спартака" войдут также первый ассистент Арналду Тейшейра, второй ассистент Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау. Все четыре специалиста работали с Виторией в "Витории Гамарайнш", "Бенфике" и "Аль-Насре".

Витория сменил на посту главного тренера клуба Доменико Тедеско, который покинул "Спартак" после истечения контракта. Португальский наставник подписал двухлетнее соглашение с клубом.

По итогам минувшего сезона "красно-белые" заняли второе место и получили право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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