"Готов к новому испытанию": Витория прокомментировал назначение в "Спартак"

Португалец заявил о том, что верит в успех в новой команде. "Готов к новому испытанию! Для меня большая честь представлять такой великий клуб, как "Спартак", особенно в год его столетия. Вместе мы добьемся успеха", - приводит Twitter "Спартака" слова нового главного тренера команды.

В новый тренерский штаб "Спартака" войдут также первый ассистент Арналду Тейшейра, второй ассистент Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау. Все четыре специалиста работали с Виторией в "Витории Гамарайнш", "Бенфике" и "Аль-Насре".

Витория сменил на посту главного тренера клуба Доменико Тедеско, который покинул "Спартак" после истечения контракта. Португальский наставник подписал двухлетнее соглашение с клубом.

По итогам минувшего сезона "красно-белые" заняли второе место и получили право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.