Подвергшегося нападению директора "Спартака" выписали из больницы

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов, избитый две недели назад в Москве, выписан из больницы домой. Об этом заявил пресс-атташе столичного футбольного клуба Ярослав Кулемин.

По словам представителя команды, которые приводит РИА Новости, пока пострадавший "находится на домашнем режиме и полностью к работе не вернулся".

На Фетисова напали 9 мая около одного из баров на окраине Москвы. Он был доставлен в больницу с травмой головы и помещен в реанимацию. Впоследствии Фетисова перевели в обычную палату. Подозреваемый в нападении был найден и задержан - суд отправил его под домашний арест.