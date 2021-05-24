Премьер-лига назвала претендентов на звание тренера мая

Российская Премьер-лига (РПЛ) объявила номинантов на звание лучшего тренера лиги в мае.

На приз претендуют пять специалистов: Сергей Семак ("Зенит"), бывший рулевой московского "Спартака" Доменико Тедеско, Леонид Слуцкий ("Рубин"), Владимир Федотов ("Сочи") и Алексей Стукалов ("Уфа"). Напомним, что чемпионом страны стал "Зенит". Семак в третий раз подряд привел команду к золотым медалям, причем каждый раз "сине-бело-голубые" становились чемпионами досрочно.

Были названы также кандидаты на звание лучшего игрока мая. В список попали: Джордже Деспотович ("Рубин"), Александр Соболев ("Спартак"), Владимир Ильин ("Ахмат"), Артем Дзюба ("Зенит") и Илья Лантратов ("Химки").

Лучших игрока и тренера выберут болельщики, эксперты Премьер-лиги и телеканала "Матч Премьер".