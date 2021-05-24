ЦСКА обыграл "Зенит" и вышел в финал Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА вышли в финал плей-офф Единой лиги ВТБ, выиграв серию у "Зенита".

В понедельник прошел четвертый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал "Зенит".

После трех матчей армейцы вели 2-1 и в случае успеха выходили в финал, где их уже поджидал казанский УНИКС.

Начало встречи осталось за командой из Санкт-Петербурга. Но к первому перерыву ЦСКА сумел отыграться - 26:26.

Во второй четверти ЦСКА сумел добиться небольшого преимущества, завершив первую половину с отрывом в 5 очков.

В дальнейшем ЦСКА добавил и в итоге уверенно победил - 85:71.

Самым результативным в составе столичного клуба стал Дэниел Хэкетт, набравший 20 очков.

В финале Единой лиги ВТБ сыграют УНИКС и ЦСКА.