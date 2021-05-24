Руй Витория назначен новым главным тренером "Спартака"

"Совет директоров ФК "Спартак-Москва" утвердил главным тренером первой команды Руя Виторию. Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года", - говорится в сообщении.

На этом посту Витория сменил Доменико Тедеско, который не стал продлевать контракт со "Спартаком".

Руй Витория хорошо известен по работе в португальской "Бенфике", с которой он дважды выиграл чемпионат Португалии. Дважды подряд его называли лучшим тренером чемпионата страны - в 2016-м и 2017-м годах.

Последним местом работы этого наставника был клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср".