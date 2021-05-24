В Лужниках откроют фан-зону Евро-2020

На территории столичного спорткомплекса "Лужники" откроется фан-зона Евро-2020, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу московского департамента спорта Алексея Кондаранцева.

Фан-зона - это территория с большим экраном, на котором транслируются матчи, и площадью для фанатов. Обычно в таких зонах продают атрибутику турнира, еду и напитки.

В Лужниках фан-зона откроется с первого дня турнира, 11 июня. Просмотр будет организован в соответствии с санитарными требованиями.