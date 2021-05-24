"Крылья Советов" и "Нижний Новгород" официально приняты в РПЛ

В понедельник на заседании общего собрания Российской премьер-лиги удовлетворены заявления на вступление клубов из Самары и Нижнего Новгорода в число участников турнира в следующем сезоне.

"Крылья Советов" стали победителями первенства ФНЛ, "Нижний Новгород" получил повышение после того, как ставший вторым "Оренбург" не смог пройти процедуру лицензирования, сообщает Telegram-канал РПЛ.

Также на общем собрании были утверждены итоги сезона.

Чемпионом страны стал "Зенит", серебро досталось "Спартаку", а бронза - "Локомотиву". Выбыли в ФНЛ "Ротор" и "Тамбов".