У ФК "Крылья Советов" сменился гендиректор

Евгений Калакуцкий ушел с должности гендиректора самарского футбольного клуба "Крылья Советов", пост занял Вадим Андреев. Об этом в понедельник сообщили на сайте команды.

Сегодня состоялось заседание Совета Директоров "Крыльев Советов", сказано в официальном сообщении клуба. На нем и была принята отставка Евгения Калакуцкого. Новым генеральным директором ПФК "Крылья Советов" стал Вадим Андреев.

Также сменился председатель Совета Директоров клуба. Вместо Сергея Аракелова теперь пост занял депутат Самарской губдумы, председатель комитета по ЖКХ Андрей Кислов.

Он член Совета Директоров "Крыльев Советов" с 2011 года.

Напомним, 12 мая победитель турнира ФНЛ самарские "Крылья Советов" получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

- Ребята сегодня - а у нас замечательная команда - отдают все силы игре, выкладываются на сто процентов. Такой командой я горжусь, как и все болельщики "Крыльев Советов", - отметил самарский губернатор Дмитрий Азаров.