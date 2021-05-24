Мастера каноэ и байдарок провели этап Кубка мира в Барнауле

В столице Алтайского края Барнауле прошел этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Восьмую по счету олимпийскую лицензию для России в этом виде спорта добыла Наталья Подольская (байдарка-одиночка, 200 м).

Суммарно вот в каких дисциплинах у нашей сборной есть пропуск на летние Игры: мужские байдарки-одиночки (200 м, 1000 м), четверка (500 м), каноэ-двойка (1000 м), женские байдарки-одиночки (200 м), каноэ-одиночка (200 м), каноэ-двойка (500 м), байдарка-четверка (500 м).

В Барнауле каноисты Захар Петров и Кирилл Романов взяли "золото" на дистанции 500 м. Бронзовые награды у Ирины Андреевой (каноэ, 200 м), у смешанного тандема Андреева - Дмитрий Шаров (200 м), байдарочников Артема Коровина и Алексея Шишкина (1000 м), упомянутых выше каноистов Петрова и Романова (1000 м).