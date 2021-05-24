Первенство мира-2023 по гребле среди юниоров может пройти в Барнауле

На вершине пьедестала - российские каноисты Захар Петров и Кирилл Романов. Фото: Пресс-служба II этапа Кубка мира по гребле

В понедельник, 24 июня, из Барнаула отбывают многочисленные спортивные делегации, принявшие участие во II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. По словам вице-президента ICF Томаса Конецко, представителей 56 стран, четыре дня соревновавшихся в столице Алтайского края, встретили с редким радушием и гостеприимством.

Российская сборная на этих соревнованиях завоевала одну из последних шести олимпийских лицензий (байдарка-одиночка, дистанция 200 метров, женщины), а также коллекцию различных медалей Кубка мира.

Так, Артем Коровин и Алексей Шишкин удостоились бронзовых медалей в заездах байдарок-двоек на 500 и 1000 метров; в каноэ-двойке Захар Петров и Кирилл Романов взяли золотую медаль на пятисотметровке и бронзовую - на "тысяче". А каноистка Ирина Андреева дважды была третьей - в субботу в индивидуальном заезде на 200 метров, а в воскресенье - совместно с Дмитрием Шаровым в миксте на той же дистанции.

Как удалось узнать корреспонденту "РГ", одним из главных итогов водных стартов стала предварительная договоренность между ICF и организаторами II этапа Кубка мира о проведении в Барнауле в 2023 году мирового первенства среди юниоров (17-18 лет).

Другим весомым доказательством высокого уровня прошедших стартов стали переговоры федераций ряда стран о том, чтобы их сборные провели предолимпийские сборы на Барнаульском гребном канале. Речь идет о сборных Германии, Чили, Кубы и Эквадора. Дело не только в современной инфраструктуре местного гребного канала - разница во времени между Барнаулом и Токио составляет всего два часа.