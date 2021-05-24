В Красноярске умер легендарный тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили

Мастер спорта по вольной борьбе Дмитрий Миндиашвили скончался в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство спорта по региону.

Дмитрий Георгиевич Миндиашвили создал первую в Сибири и на Дальнем Востоке школу высшего спортивного мастерства по видам борьбы (позже ее преобразовали в академию).

Легендарный тренер воспитал таких выдающихся атлетов как двукратный олимпийский чемпион Иван Ярыгин и трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев.