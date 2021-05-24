Эрмитажный кот Ахилл стал оракулом матчей чемпионата Европы по футболу

Результаты футбольных матчей на чемпионате Европы по футболу будет предсказывать белоснежный эрмитажный кот Ахилл. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря эрмитажных котов Марию Халтунен.

Сейчас Ахилл уже не живет в подвалах Эрмитажа. После чемпионата мира по футболу, матчи которого проходили в Петербурге в 2018 году, кот переселился к своему ветеринару. Но связи с музеем не потерял, кот регулярно принимает участие в акциях Эрмитажа, ведет социальные сети, посещает хосписы и больницы.

У Ахилла есть особенность - он глухой. Но это не помешало коту в 2018 году стать одним из самых точных оракулов на спортивных матчах.

Предсказание происходило следующим образом: перед матчем Ахилл приходил на церемонию в Эрмитаже и внимательно исследовал две миски. Лакомство в них было одинаковым, но рядом с каждой миской был установлен флаг страны, которая участвует в игре. Прогнозы Ахилла всерьез учитывали букмекеры, а сам кот стоически выдержал внимание фанатов и журналистов.