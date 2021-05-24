Новости

Мишустин: На закупку авиатехники для защиты от ЧС выделено более 22 млрд рублей 13:07
Абрамченко назвала регионы с неблагоприятным прогнозом по пожарам 13:06
В Подмосковье задержали женщину, похитившую лук на сумму 3,3 млн рублей 13:03
"Крылья Советов" и "Нижний Новгород" официально приняты в РПЛ 13:03
Чернышенко поставил цель снизить в 3 раза стоимость поездки на Камчатку 13:01
Песков не стал оценивать ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске 13:00
В правительстве Подмосковья произошли перестановки 13:00
Эрмитажный кот Ахилл стал оракулом матчей чемпионата Европы по футболу 12:56
Спасенному медведю выберут имя на портале "Активный гражданин" 12:55
Лавров рассказал о возможной повестке встречи Путина и Байдена 12:53
В Китае опровергли сообщения о якобы болевших ковидом в 2019 году ученых 12:51
В Индии началось производство вакцины "Спутник V" 12:45
Более десяти миллионов россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19 12:42
В "Единой России" заявили о DDOS-атаке на сайт праймериз 12:41
Цены на загородные участки отстают от спроса 12:27
Подвергшегося нападению директора "Спартака" выписали из больницы 12:25
В Лужниках откроют фан-зону Евро-2020 12:10
В Крыму обвинение потребовало осудить главу незаконного меджлиса на 9 лет 12:06
Кинофестиваль в Карловых Варах перенесен на август 12:01
МИД Беларуси обвинил Запад в политизации инцидента с самолетом Ryanair 11:57
Комитет ГД поддержал запрет на участие в выборах за поддержку экстремистов 11:52
Жителей Подмосковья предупредили об опасности ландышей 11:47
Ингеборга Дапкунайте и Федор Бондарчук сыграют в сериале "Балет" 11:42
В Казани выписали еще одну девочку, пострадавшую при стрельбе в школе 11:27
Полицейские нашли почти центнер наркотиков в лесах трех регионов 11:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
24.05.2021 12:56
Рубрика: Спорт

Эрмитажный кот Ахилл стал оракулом матчей чемпионата Европы по футболу

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Ирина Мотина/РИА Новости Фото: Ирина Мотина/РИА Новости
Фото: Ирина Мотина/РИА Новости

Результаты футбольных матчей на чемпионате Европы по футболу будет предсказывать белоснежный эрмитажный кот Ахилл. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря эрмитажных котов Марию Халтунен.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Кубок чемпионата Европы по футболу прибыл в Петербург

Сейчас Ахилл уже не живет в подвалах Эрмитажа. После чемпионата мира по футболу, матчи которого проходили в Петербурге в 2018 году, кот переселился к своему ветеринару. Но связи с музеем не потерял, кот регулярно принимает участие в акциях Эрмитажа, ведет социальные сети, посещает хосписы и больницы.

У Ахилла есть особенность - он глухой. Но это не помешало коту в 2018 году стать одним из самых точных оракулов на спортивных матчах.

Предсказание происходило следующим образом: перед матчем Ахилл приходил на церемонию в Эрмитаже и внимательно исследовал две миски. Лакомство в них было одинаковым, но рядом с каждой миской был установлен флаг страны, которая участвует в игре. Прогнозы Ахилла всерьез учитывали букмекеры, а сам кот стоически выдержал внимание фанатов и журналистов.

В регионах Спорт Футбол Чемпионат Европы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Чемпионат Европы по футболу - 2020