Суперкубок России пройдет в Калининграде

Российская премьер-лига определила место проведения матча за Суперкубок страны. Как сообщает официальный сайт РПЛ, встреча пройдет в Калининграде.

"Место проведения будет окончательно утверждено после согласования всех деталей со стадионом", - говорится в сообщении.

Помимо Калининграда на право проведения матча претендовали столичные "Лужники", "Волгоград Арена" и "Мордовия Арена".

В регламент самого матча внесено изменение - отменено дополнительное время. В случае ничейного исхода команды сразу пробьют серию пенальти.