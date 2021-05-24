Сборная России успешно стартовала на чемпионате мира по хоккею в Риге, последовательно обыграв команды Чехии (4:3) и Великобритании (7:1). В третьем по счету матче соперником коллектива Валерия Брагина станет сборная Словакии, которая также начала турнир с двух побед - над теми же британцами и белорусами, отметившись пока самой быстрой шайбой чемпионата.

Букмекеры считают явным фаворитом российских хоккеистов, однако традиционно словаки являются неудобным соперником. На чемпионатах мира команды встречались 16 раз: россияне одержали десять побед, словаки - три, еще три матча завершились вничью. Впрочем, большинство игр проходили в упорной борьбе, и преимущество одной из команд не было значительным.

В день матча стало известно, что сборной России не поможет на турнире ее лидер, форвард "Вашингтона" Александр Овечкин. Зато к команде присоединятся его одноклубники Илья Самсонов и Дмитрий Орлов, а также нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. По словам вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга, эти трое игроков присоединятся к остальным в течение ближайших дней. В матче со сборной Словакии они не помогут.

Матч сборных России и Словакии состоится в понедельник и начнется в 16.15 по московскому времени. Смотрите за игрой вместе с онлайн-трансляцией "РГ".