Сборная Канады потерпела третье поражение на ЧМ по хоккею

Сборная Канады проиграла и в третьем матче чемпионата мира по хоккею. На этот раз "кленовые листья" уступили Германии - 1:3.

В понедельник канадская команда, составленная из далеко не самых лучших хоккеистов НХЛ, проводила свой третий матч на чемпионате мира. В двух предыдущих родоначальники хоккея были биты хозяевами турнира, а также соседями из США.

Не стала исключением и эта встреча. Добротная немецкая команда добилась третьей подряд победы - 3:1.

Успех сборной Германии принесли голы Штефана Лойбля, Маттиаса Плахты и Карбиниана Хольцера. В составе проигравших отличился Крис Пол.

После этой встречи канадцы занимают седьмое место в группе, а Германия с девятью очками лидирует.

В следующем матче канадцы сразятся с ледовой дружиной из Норвегии.

В другой группе Чехия в овертайме переиграла команду Беларуси - 3:2.