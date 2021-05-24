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24.05.2021 23:27
Рубрика: Спорт

Сборная Канады потерпела третье поражение на ЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
Сборная Канады проиграла и в третьем матче чемпионата мира по хоккею. На этот раз "кленовые листья" уступили Германии - 1:3.
Фото: TOMS KALNINS/EPA Фото: TOMS KALNINS/EPA
Фото: TOMS KALNINS/EPA

В понедельник канадская команда, составленная из далеко не самых лучших хоккеистов НХЛ, проводила свой третий матч на чемпионате мира. В двух предыдущих родоначальники хоккея были биты хозяевами турнира, а также соседями из США.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Не стала исключением и эта встреча. Добротная немецкая команда добилась третьей подряд победы - 3:1.

Успех сборной Германии принесли голы Штефана Лойбля, Маттиаса Плахты и Карбиниана Хольцера. В составе проигравших отличился Крис Пол.

После этой встречи канадцы занимают седьмое место в группе, а Германия с девятью очками лидирует.

В следующем матче канадцы сразятся с ледовой дружиной из Норвегии.

В другой группе Чехия в овертайме переиграла команду Беларуси - 3:2.

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