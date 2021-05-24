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24.05.2021 15:44
Рубрика: Спорт

Сборная России назвала состав на матч против Словакии

Текст: Максим Домчев

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на матч третьего тура группового раунда чемпионата мира против команды Словакии. Начало игры - в 16:15 по московскому времени. "РГ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

Фото: David Zalubowski/AP Photo
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Обе команды после двух матчей набрали по шесть очков и лидируют в группе.

Место в воротах команды Валерия Брагина займет Александр Самонов. В линии атаки также есть изменение по сравнению с предыдущим матчем. Вместо Михаила Григоренко сыграет Евгений Тимкин.

Состав сборной России по пятеркам: Зуб - Задоров, Барабанов - Шалунов - Воронков; Гавриков - Проворов, Слепышев - Карнаухов - Толчинский; Ожиганов - Рафиков, Кузьменко - Морозов - Бурдасов; Дронов, Швец-Роговой - Каменев - Тимкин; Галимов.

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