Сборная России назвала состав на матч против Словакии

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на матч третьего тура группового раунда чемпионата мира против команды Словакии. Начало игры - в 16:15 по московскому времени. "РГ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

Обе команды после двух матчей набрали по шесть очков и лидируют в группе.

Место в воротах команды Валерия Брагина займет Александр Самонов. В линии атаки также есть изменение по сравнению с предыдущим матчем. Вместо Михаила Григоренко сыграет Евгений Тимкин.

Состав сборной России по пятеркам: Зуб - Задоров, Барабанов - Шалунов - Воронков; Гавриков - Проворов, Слепышев - Карнаухов - Толчинский; Ожиганов - Рафиков, Кузьменко - Морозов - Бурдасов; Дронов, Швец-Роговой - Каменев - Тимкин; Галимов.