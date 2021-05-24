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24.05.2021 00:01
Рубрика: Спорт

С флагом победы

Сборная России выиграла два первых матча на ЧМ-2021
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 111(8462)
Сборная России с двух побед стартовала на хоккейном чемпионате мира в Риге, обыграв команды Чехии (4:3) и Великобритании (7:1). Сегодня подопечные Валерия Брагина проведут свой третий матч на турнире против Словакии.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства наши парни выступают под эгидой Олимпийского комитета России, без флага и без гимна. Но "красная машина" все равно побеждает. В отличие, кстати, от других фаворитов турнира. Те же чехи после поражения от наших уступили швейцарцам 2:5 и уже имеют два поражения в пассиве. Черные страницы своей истории переписывают шведы, которые впервые на чемпионатах мира уступили датчанам (3:4) и белорусам (0:1). Историческое поражение потерпели и финны, накануне впервые проигравшие Казахстану (1:2Б). Казахстанцы вообще творят чудеса: днем ранее они справились с Латвией (3:2Б), которая в свою очередь на старте ЧМ-2021 нанесла сенсационное поражение Канаде (2:0).

Своим мнением о первых днях чемпионата мира с "РГ" поделился чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин.

Андрей Васильевич, ваши первые впечатления от нашей сборной?

Андрей Николишин: Ничего сверхъестественного я пока не увидел. Это только групповой этап, все впереди. Обнадеживает, что выиграли оба матча. На последних секундах одолеть чехов - это даже не обнадеживает, а радует. Когда забираешь игру в самой концовке, это говорит и об удаче, и о мастерстве.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Валерий Брагин: Требовали от игроков правильной игры

Кого-то в составе россиян уже можно выделить?

Андрей Николишин: В плане конструктива, созидания выделяются энхаэловцы Барабанов, Григоренко Но и ребята из КХЛ неплохо выглядят: здорово играет Антон Бурдасов, судя по матчу с британцами, неплохо влились в состав Андрей Кузьменко и Сергей Толчинский.

Так получилось, что в защите у нас нынче больше громких имен, нежели в атаке. Оборона свой звездный статус оправдывает?

Андрей Николишин: Это же все с натяжкой. Кто у нас громкое имя? Ну Иван Проворов, соглашусь. А все остальные? Другое дело, что это лучшие наши игроки. Но я бы с другого ракурса посмотрел на ситуацию. Из НХЛ у нас приехало защитников пять человек. Значит, в КХЛ у нас совсем защитников нет? Вот что волнует. Из-за океана должно быть точечное усиление, а у нас оно глобальное. Вот с этой точки зрения хочется, чтобы наш чемпионат, где созревают все наши звезды, был более сильный, более разнообразный, бескомпромиссный, непредсказуемый.

В самое ближайшее время доступными для сборной могут стать Александр Овечкин, Кирилл Капризов. В каком вообще усилении из НХЛ нуждается наша команда?

Андрей Николишин: Прежде чем об этом рассуждать, надо понимать стратегию тренерского штаба сборной. Какие цели они преследуют, по какому принципу формируют команду.

Сегодня играем со словаками. Что о них можно сказать?

Андрей Николишин: Это молодая, быстрая, дисциплинированная, хорошо катающаяся, злая команда.

То есть легко с ними не будет?

Андрей Николишин: Нам легко ни с кем не будет. Даже англичане нам забили.

Уже в первые дни турнира громыхнуло несколько сенсаций. Чем их объяснить? Энхаэловцы еще не привыкли к европейскому льду? Фавориты недооценили соперников? Или действительно в хоккей научились играть уже все?

Андрей Николишин: Нашей сборной ни с кем легко не будет. Даже англичане нам забили 

Андрей Николишин: Я бы не говорил о сенсациях. Сенсация - это если условные латыши выиграют чемпионат мира. Североамериканцы на первых порах только вкатываются в турнир, поэтому похожие, "неожиданные" результаты бывали и раньше. Поражения шведов тоже не считаю сенсацией. А то, что все научились бегать, бросать, - так и есть. К сожалению, в хоккей играть не все научились.

Многие специалисты называют сборную Швейцарии теневым фаворитом. Победа над Чехией это подтверждает?

Андрей Николишин: Нет смысла спешить с выводами. Другое дело, что по составу для меня Швейцария изначально - самая сильная на турнире.

Между тем

Минувшей ночью в случае поражения "Вашингтона" от "Бостона" и "Сент-Луиса" от "Колорадо" в сериях 1/8 финала Кубка Стэнли сразу несколько игроков могли освободиться для сборной России. Напомним, за "столичных" выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов, за "блюзменов" - Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

Еще в одной паре плей-офф на грани вылета оказалась "Миннесота", потерпевшая уже третье поражение от "Вегаса" - 0:4. Это значит, что для сборной в ближайшее время может быть доступен еще и форвард "дикарей" Кирилл Капризов. Напомним, все серии идут до четырех побед. А наставник россиян Валерий Брагин говорил, что держит место в заявке для двух энхаэловцев.

Где будем смотреть

24 мая, понедельник, "Матч ТВ"

16.15 Россия - Словакия. Прямая трансляция.

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