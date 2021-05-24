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24.05.2021 13:54
Рубрика: Спорт

Серхио Рамос не попал в заявку на чемпионат Европы

Текст: Максим Домчев
В понедельник наставник сборной Испании Луис Энрике назвал 26 футболистов, которые выступят на чемпионате Европы.
Фото: AP Photo/Fermin Rodriguez Фото: AP Photo/Fermin Rodriguez
Фото: AP Photo/Fermin Rodriguez
Фото: Ирина Мотина/РИА Новости
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В числе вызванных не оказалось рекордсмена по матчам за сборную - защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса. В нынешнем сезоне игрок был часто подвержен травмам, а совсем недавно он признался, что может пропустить Евро ради Олимпиады.

Отметим, что в список из 26 игроков впервые не вошел ни один представитель "Реала".

Вот кого вызвал Энрике:

Вратари: Унаи Симон, Давид Де Хеа, Роберт Санчес.

Защитники: Хосе Луис Гайя, Жорди Альба, Пау Торрес, Эмерик Ляпорт, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Сезар Аспиликуэта, Маркос Льоренте.

Полузащитники: Серхио Бускетс, Родри, Педри, Тьяго Алькантара, Коке, Фабиан Руис.

Нападающие: Дани Ольмо, Микель Оярсабаль, Альваро Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре, Пабло Сарабия.

Испанцы выступят в группе Е вместе с командами Словакии, Швеции и Польши.

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