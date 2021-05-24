Серхио Рамос не попал в заявку на чемпионат Европы

В понедельник наставник сборной Испании Луис Энрике назвал 26 футболистов, которые выступят на чемпионате Европы.

В числе вызванных не оказалось рекордсмена по матчам за сборную - защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса. В нынешнем сезоне игрок был часто подвержен травмам, а совсем недавно он признался, что может пропустить Евро ради Олимпиады.

Отметим, что в список из 26 игроков впервые не вошел ни один представитель "Реала".

Вот кого вызвал Энрике:

Вратари: Унаи Симон, Давид Де Хеа, Роберт Санчес.

Защитники: Хосе Луис Гайя, Жорди Альба, Пау Торрес, Эмерик Ляпорт, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Сезар Аспиликуэта, Маркос Льоренте.

Полузащитники: Серхио Бускетс, Родри, Педри, Тьяго Алькантара, Коке, Фабиан Руис.

Нападающие: Дани Ольмо, Микель Оярсабаль, Альваро Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре, Пабло Сарабия.

Испанцы выступят в группе Е вместе с командами Словакии, Швеции и Польши.