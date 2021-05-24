Новости

В Госдуме назвали "самую страшную" санкцию против США 02:09
УНИКС стал первым финалистом Единой лиги ВТБ 01:55
Аномально жаркая погода сохранится в нескольких регионах России 01:45
Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев кори в РФ с июля 2020 года 01:38
Вильфанд рассказал о погоде в центре европейской части РФ до конца мая 00:52
В Израиле с 1 июня отменят большую часть коронавирусных ограничений 00:32
"Аталанта" с Миранчуком попала в Лигу чемпионов 23.05.2021
Сборная Канады крупно проиграла США на чемпионате мира по хоккею 23.05.2021
Число заболевших "черной плесенью" в Индии приблизилось к 9000 человек 23.05.2021
На Урале пассажирский самолет прервал полет из-за столкновения с птицей 23.05.2021
Камалу Харрис раскритиковали за невежливый жест на встрече с главой Южной Кореи 23.05.2021
Запуск ракеты "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb запланирован на 27 мая 23.05.2021
Самолет авиакомпании Ryanair вылетел из Минска в Вильнюс 23.05.2021
В горах КБР гид тургруппы скончался от сердечного приступа 23.05.2021
Минобороны сообщило последние данные о ситуации с коронавирусом в армии 23.05.2021
Канада - США - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 23.05.2021
Путин начнет совещания по оборонной тематике 25 мая 23.05.2021
Миллиарды цикад выползли из-под земли в США после 17 лет спячки 23.05.2021
Любимый самолет Трампа вернут в строй 23.05.2021
Вокалист победившей на "Евровидении" группы сдаст тест на наркотики 23.05.2021
В ЕР заявили о высоком конкурсе на праймериз к думским выборам 23.05.2021
Истребитель МиГ-29 сопровождал самолет с бывшим редактором Nexta 23.05.2021
В Луцке спасают пассажиров с застрявшего колеса обозрения 23.05.2021
Володин оценил решение YouTube вставлять рекламу без ведома пользователей 23.05.2021
Британцам ограничили въезд в Германию 23.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
24.05.2021 01:55
Рубрика: Спорт

УНИКС стал первым финалистом Единой лиги ВТБ

Текст: Максим Домчев
Казанский УНИКС выиграл и третий матч полуфинальной серии у клуба "Локомотив-Кубань", став первым финалистом турнира.

Казанцы в гостях выиграли оба матча и вернулись домой с надеждой досрочно завершить эту серию. Однако гости в первой четверти смотрелись чуть лучше и завершили ее с преимуществом в два очка.

Фото: РИА Новости
Баскетбольный ЦСКА продлил контракт с главным тренером Итудисом

Во второй десятиминутке краснодарцы полностью завладели преимуществом и на большой перерыв ушли, ведя 13 очков. Наставник казанцев сумел найти нужные слова в раздевалке. Его команда стала играть намного лучше и преимущество стало таять на глазах. В итоге уже УНИКС повел в счете - 60:55.

Добытый перевес в счете удалось удержать - 74:70. И казанцы ждут соперника по финалу, который позже определится в противостоянии "Зенита" и ЦСКА.

Спорт Баскетбол