УНИКС стал первым финалистом Единой лиги ВТБ

Казанцы в гостях выиграли оба матча и вернулись домой с надеждой досрочно завершить эту серию. Однако гости в первой четверти смотрелись чуть лучше и завершили ее с преимуществом в два очка.

Во второй десятиминутке краснодарцы полностью завладели преимуществом и на большой перерыв ушли, ведя 13 очков. Наставник казанцев сумел найти нужные слова в раздевалке. Его команда стала играть намного лучше и преимущество стало таять на глазах. В итоге уже УНИКС повел в счете - 60:55.

Добытый перевес в счете удалось удержать - 74:70. И казанцы ждут соперника по финалу, который позже определится в противостоянии "Зенита" и ЦСКА.