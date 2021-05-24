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24.05.2021 11:07
Рубрика: Спорт

В ФХР рассказали, когда на ЧМ прибудут Тарасенко, Орлов и Самсонов

Текст: Максим Домчев
Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов, его партнер по команде защитник Дмитрий Орлов и нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко прибудут в расположение сборной России по хоккею на чемпионат мира в Латвии в течение нескольких дней. Об этом рассказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Фото: David Zalubowski/AP Photo Фото: David Zalubowski/AP Photo
Фото: David Zalubowski/AP Photo

"Они точно прибудут в течение нескольких дней. Те, у кого есть виза, - Самсонов и Тарасенко - могут приехать раньше на день, Орлов - на день позже, так как ему нужно лететь в Москву", - сказал Ротенберг ТАСС.

Фото: AP Photo/Roman Koksarov
Сборная Беларуси сенсационно обыграла шведов на ЧМ по хоккею

Ранее стало известно, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин не сможет помочь сборной, а Самсонов, Орлов и Тарасенко согласились прилететь на ЧМ.

Всех их ждет трехдневный карантин, после чего они смогут приступить к тренировкам с командой, но выйти на лед в официальных матчах смогут лишь через шесть дней.

В понедельник сборная России проведет третий матч на турнире - против Словакии. Российская команда выиграла две предыдущих встречи.

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