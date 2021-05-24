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24.05.2021 07:40
Рубрика: Спорт

"Вашингтон" Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли

Текст: Максим Домчев
"Вашингтон" проиграл "Бостону" в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ и выбыл из борьбы за Кубок Стэнли.
Фото: AP Photo/Nick Wass Фото: AP Photo/Nick Wass
Фото: AP Photo/Nick Wass

В ночь на 24 мая "Вашингтон" дома принимал "медведей" из Бостона. Счет в серии был 1-3, что автоматически заставляло Александра Овечкина и партнеров играть на победу. В первом периоде команды обошлись без голов, а во второй 20-минутке Давид Пастрняк и Патрис Бержерон по разу поразили ворота Ильи Самсонова.

Фото: Reuters/Jeff Chevrier/Icon Sportswire
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В самом начале третьего периода Конор Шири отыграл одну шайбу, но все тот же Бержерон вскоре поставил победную точку в матче и серии. "Вашингтон" уступил 1:3 и завершил поход за Кубком Стэнли.

Раздосадованный неудачей Овечкин после матча отказался говорить о продлении контракта с "Вашингтоном", а также отметил, что в противостоянии с "Бостоном" его команде явно не хватило удачи.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин