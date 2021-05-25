Даниил Медведев вылетел с выставочного турнира

Россиянин Даниил Медведев проиграл Тейлору Фритцу (США) в третьей встрече на выставочном турнире академии Муратоглу (Ницца) - Ultimate Tennis Showdown (UTS4). Матч продолжался четыре партии и завершился со счетом 14:19, 15:14, 14:13, 19:9 в пользу Фритца.

Игры UTS4 проходят в особом формате. Они состоят из четырех партий длиной в восемь минут. Всего на каждый поединок выделяют 45 минут. Если отрыв в четверти составляет более десяти очков - она заканчивается. Если теннисист побеждает первые три четверти - матч заканчивается. При счете 2:2 проводится решающая четверть, победителем которой становится тот, кто первым возьмет два очка подряд. Кроме того, на этом турнире у игроков нет второй подачи.

Медведев попал в группу В вместе с Фабио Фоньини, Корентеном Муте и Фритцем. Муте и Фритц вышли в полуфинал, Медведев покинул соревнования.