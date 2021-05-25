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В Якутии вакцинация против COVID-19 будет массовой 25.05.2021
Россия и США обсудили предотвращение инцидентов в открытом море и в воздухе 25.05.2021
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Росстат в апреле зафиксировал рост промышленного производства на 7,2% 25.05.2021
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25.05.2021 23:50
Рубрика: Спорт

Контрольная не удалась

Даниил Медведев вылетел с выставочного турнира
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 113(8464)
Россиянин Даниил Медведев проиграл Тейлору Фритцу (США) в третьей встрече на выставочном турнире академии Муратоглу (Ницца) - Ultimate Tennis Showdown (UTS4). Матч продолжался четыре партии и завершился со счетом 14:19, 15:14, 14:13, 19:9 в пользу Фритца.
Фото: OSCAR DEL POZO / AFP Фото: OSCAR DEL POZO / AFP
Фото: OSCAR DEL POZO / AFP
Российский теннисист Карацев не смог выйти в 1/4 финала "Мастерса" в Риме

Игры UTS4 проходят в особом формате. Они состоят из четырех партий длиной в восемь минут. Всего на каждый поединок выделяют 45 минут. Если отрыв в четверти составляет более десяти очков - она заканчивается. Если теннисист побеждает первые три четверти - матч заканчивается. При счете 2:2 проводится решающая четверть, победителем которой становится тот, кто первым возьмет два очка подряд. Кроме того, на этом турнире у игроков нет второй подачи.

Медведев попал в группу В вместе с Фабио Фоньини, Корентеном Муте и Фритцем. Муте и Фритц вышли в полуфинал, Медведев покинул соревнования.

Спорт Теннис