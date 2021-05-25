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25.05.2021 01:33
Рубрика: Спорт

Выведем всех на чистую воду

Призер Олимпийских игр Дмитрий Волков с оптимизмом смотрит на шансы наших пловцов на медали в Токио
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8463)
Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходил в Будапеште с 10 по 23 мая. По итогам соревнований по синхронному плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и плаванию в бассейне наши спортсмены завоевали 42 медали - 20 золотых, девять серебряных и 13 бронзовых. Второе место заняли британцы (12-13-7), третье - итальянцы (10-14-20).
После "бронзы" Рио на 200 м на спине Евгений Рылов стал двукратным чемпионом мира. Его цель в Токио понятна. Фото: AP После "бронзы" Рио на 200 м на спине Евгений Рылов стал двукратным чемпионом мира. Его цель в Токио понятна. Фото: AP
После "бронзы" Рио на 200 м на спине Евгений Рылов стал двукратным чемпионом мира. Его цель в Токио понятна. Фото: AP

Пловцы, которые закрывали программу турнира, положили в общую копилку девять наград высшей пробы. Чемпионами стали Климент Колесников (100 м вольный стиль; 50 м на спине), Мартин Малютин (200 и 400 м вольный стиль), Евгений Рылов (200 м на спине), Антон Чупков (200 м брасс), мужская сборная России (эстафеты 4х 100 и 4х200 м вольный стиль), Илья Бородин (400 м комплекс). Хотя никто из российской команды специально не готовился к чемпионату Европы. Все нацелены на Олимпиаду. Кстати, трехкратный призер Игр и чемпионатов мира, победитель первенств континента Дмитрий Волков считает, что она может стать самой успешной для наших пловцов с 1996 года.

Фото: Attila KISBENEDEK / AFP
Бородин выиграл "золото" ЧЕ по плаванию

Как можно оценить результаты Будапешта? Это ведь предолимпийский старт.

Дмитрий Волков: Для сборной этот турнир был пристрелкой к Токио и решал тактические задачи. Соревнования полезны, так как включают не только специфическую физическую суперкомпенсацию, но и работу с эмоциональной сферой, психикой, которая в первую очередь может дать сбой во время важного старта. Спортсменам нужно выступать, чтобы адаптироваться к стрессам, что несет с собой Олимпиада.

В плавании уже 25 лет россияне не побеждали на Играх. В Токио у нас есть кому бороться за "золото"

Что касается результатов, то россияне лишь подтвердили, что наша команда будет бороться не только за призы, но и за "золото" во всех мужских эстафетах: 4х100 и 4х200 м вольным стилем, 4х100 м комбинированной. Несмотря на то что в последнем виде британцы нас наказали, все равно результат достаточно высок.

А в индивидуальных заплывах?

Дмитрий Волков: У мужчин 100 и 200 м на спине, 200 м брасс, 100, 200, 400 м вольный стиль - это те виды программы, где мы по крайней мере должны быть в призах. Если говорить о Чупкове и Рылове на 200 м брассом и на спине, то это борьба за "золото". Вместе загибаем пальцы и считаем, что при условии идеального стечения обстоятельств Токио может стать самой успешной Олимпиадой в истории отечественного плавания. Пловцы уже 25 лет - с 1996 года - не привозили золотых медалей. Только Лариса Ильченко в 2008 году в плавании на открытой воде.

Как говорил Геннадий Турецкий, отвечая на мой вопрос перед Рио: "Победит тот, кто сможет стать лучше за последние три недели перед стартом". Это решающее время, когда начинается разгрузка, когда происходит чудо, когда десятки процентов эффективности физической формы дают возможность по иному себя чувствовать, иначе плыть. С одной стороны, результаты наших ребят в Будапеште говорят о том, что мы однозначно можем и должны бороться с сильнейшими на планете. Да, американцы еще не стартовали на своем отборе, мы не видим и не понимаем степень их готовности. Но европейцы ничего особенного не показали, ни на одной из дистанций меня не удивили лидеры прошлых лет.

В женском плавании будем на что-то претендовать?

Дмитрий Волков: Женское плавание, к сожалению, по-прежнему не блещет гениальными исполнительницами. Более того, женский брасс, который всегда выручал нашу команду, сегодня в провале. Ни Чикунова, ни Ефимова не показали выдающихся секунд. Хотя анализ результатов Ефимовой за последние 15 лет заставляет снять шляпу перед ней и поклониться ее трудолюбию, несгибаемой воле и вообще ее способности в 29 лет показывать на 200-метровке время 2,22 секунды.

В Будапеште до призов добралась только она, но внутренний отбор на Олимпиаду не прошла, уступив Чикуновой и Темниковой. Возобновились дискуссии на тему, кто же должен стартовать в Токио...

Дмитрий Волков: Юля поступила благородно, в принципе отказавшись обсуждать вопрос о ее участии в Играх на 200 м. Юля - феномен. Она была рекордсменкой мира на 50 м и великолепно плавает 200 м. Казалось бы, стометровка, по идее, - ее фишка, ее конек. Но часто у Юли случалась осечка как раз на 100 м. У Ефимовой есть все возможности выйти на пик формы и попасть на пьедестал. Даже претендовать на победу. Однако ей есть над чем работать. Она проигрывает старты всем без исключения соперницам. Потом приходится догонять по ходу дистанции метра полтора, а в плавании все могут решать мгновения, касания.

Олимпиада - борьба нервов. Олимпиада не всегда мировые рекорды, но всегда стресс. Победа достанется тому, кто не сдрейфит, как говорили в детстве. Здесь все возможно. Ломались такие сильные спортсмены, которые не знали поражений. Вспомнить достаточно Сашу Попова в Сиднее-2000. Пролететь мимо призов на "полтиннике", где он считался фаворитом, было очень обидно. Олимпиада выведет всех на чистую воду. Будем ждать итоги с оптимизмом. Результаты ребят в Будапеште продемонстрировали, что основания для оптимизма есть.

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