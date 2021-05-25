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25.05.2021 12:48
Рубрика: Спорт

Флик возглавит сборную Германии после чемпионата Европы

Текст: Максим Домчев
Ханс-Дитер Флик. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Ханс-Дитер Флик. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Ханс-Дитер Флик. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Бывший главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик подписал контракт с Немецким футбольным союзом.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Флик станет новым главным тренером сборной Германии после окончания чемпионата Европы, который станет последним турниром для нынешнего наставника Йоахима Лева.

Флик возглавлял "Баварию" с 2019 года, а после завершения нынешнего сезона покинул свой пост.

Под руководством Флика мюнхенцы выиграли Лигу чемпионов, дважды выиграли чемпионат Германии и один раз победили в Кубке страны.

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