Международная федерация хоккея (IIHF) отреагировала на беспредел быстро и решительно. "Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги", - цитирует ТАСС слова президента IIHF Рене Фазеля.

Реакции рижского мэра Стакиса долго ждать не пришлось. Некорректно, презрительно отозвавшись о письме президента и члена Международного олимпийского комитета, мэр заявил: "Мы снимем флаги IIHF". Это же плевок всему международному спорту.

Думалось, президент страны Эглис Левитс, по долгу службы призванный обладать и опытом, и политической зрелостью, поправит потерявшего чувство реальности градоначальника. Однако его прозвучавшее по местному телеканалу заявление поразило. Он полностью поддержал зарвавшегося Стакиса, открыто сославшись при этом на политические причины. Неслыханно и недостойно главы государства.

Позвольте, но что же все-таки творится в столице Латвии? Это чемпионат мира по одному из престижнейших олимпийских видов спорта или первенство Риги на призы ее мэра? А какова реакция Международного олимпийского комитета, один из наиболее уважаемых членов которого Рене Фазель вынужден отражать атаки обезумевших местных чиновников? И как вообще проводить состязания в стране, где растоптали все международные законы?

Началось все с того, что мэр города Стакис принял решение о том, какие флаги должны быть у стран, чьи хоккейные сборные гостят в не слишком, как выяснилось, гостеприимной латвийской столице. И свои скудные, весьма специфические знания он применил на практике. По его высочайшему приказу в присутствии министра иностранных дел Латвии флаг суверенной Беларуси - полноправной участницы мирового первенства - был заменен на полотнище цветов, которые милей душе градоначальника - флаг белорусской оппозиции. Произошло это в центре столицы, которой управляет Стакис. Именно там выставлены флаги государств, приехавших на чемпионат мира.

Что творится в Латвии? Это чемпионат мира по престижнейшему олимпийскому виду спорта или первенство Риги на призы ее мэра?

Признаться, и слышать о таком не приходилось. Ни одна страна мира, даже не имеющая дипломатических отношений с другим государством, чья сборная соревнуется на ее территории в международном турнире, никогда не решалась на столь явное хамство. Даже в 1936-м на Олимпиаде в Берлине от подобного воздержались. Но Стакис почему-то уверен, что имеет право на все, даже на замену флага. В "Твиттере" мэр нагло объяснил свое решение: "Среди флагов чемпионата мира по хоккею мы поддерживаем флаг свободной Беларуси".

А что если представить иную картину. Допустим, приехавшая на мировое первенство уважаемая в хоккейном мире сборная Латвии видит в центре иной столицы или города, может и во много раз покрупнее Риги, не свой флаг, а другое полотнище. И на вопрос "А почему?", получает ответ прямо по Стакису: "Да нам этот флаг больше по душе. Мы к нему как-то привыкли".

Но в Риге не успокоились, пошли в злобном невежестве дальше. Все в том же городском центре был убран и наш флаг: его заменили на флаг Олимпийского комитета России. Как неуклюже объясняют, это было сделано по требованию Всемирного антидопингового агентства. Но ведь флаг находился не на спортивной арене. Какое отношение имеет к этому ВАДА? Не бывало еще, чтобы флаги суверенных государств вот так нагло, беспардонно, без предварительных предупреждений заменялись по чему-то наущению.

И сколько было крику, когда Латвия потребовала лишить Минск совместного права на чемпионат мира. Как стращали стакисы и прочие беспорядками, отсутствием условий для безопасного проведения первенства, обещая режим полного благоприятствия. Под нажимом политиков минским организаторам отказались помогать спонсоры. Международная федерации хоккея пошла на уступки. К чему это привело? Да к самому скандальному чемпионату мира не только в истории хоккея, но и всех из когда-либо проводившихся мировых первенств. Турнир в Латвии не имеет и не будет иметь равных себе по здесь творимому. Политика не просто вмешалась в спорт, а на показ раздавила, растворила его в демонстративной рижской враждебности.

Вот так выглядел парад национальных флагов до прихода рижского градоначальника...а так - после (справа). Фото: РИА Новости

Оскорбление заставило власти Беларуси выслать из страны всех сотрудников посольства Латвии. Рига приняла зеркальные меры. Случившееся по инициативе партии "Русский союз Латвии" будет рассмотрено на заседании городской думы. Но заранее понятно, какой ответ в этой белой горячке ненависти получат честные оппозиционеры.

Неприятно, когда твой родной символ меняют на нечто иное. Выбивает из седла. Настраивает на грустный лад. Вызывает чувство гадливости. Плюнуть на стакисов и уехать. Но вот этого как раз делать и нельзя. На то и рассчитано...