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25.05.2021 19:40
Рубрика: Спорт

Забил красиво

Гол динамовца Арсена Захаряна стал лучшим в РПЛ в мае
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян забил лучший мяч мая в чемпионате России по футболу, сообщает пресс-служба РПЛ.

По мнению экспертов Премьер-лиги и телеканала "Матч! Премьер", самым красивым был гол Захаряна в ворота ЦСКА в столичном дерби в рамках последнего 30-го тура первенства. Всего в прошедшем сезоне Арсен провел 13 встреч, в которых он записал в свой актив три мяча и пять результативных передач. Благодаря яркой игре весной Захарян получил вызов в сборную России на Евро-2020.

Лучшим футболистом мая признан голкипер "Химок" Илья Лантратов. Приз лучшему тренеру достался наставнику "Рубина" Леониду Слуцкому, под руководством которого казанская команда завершила сезон на четвертом месте и впервые за долгие годы пробилась в еврокубки.

Витория приступит к работе в "Спартаке" в ближайшие дни
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