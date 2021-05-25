Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян забил лучший мяч мая в чемпионате России по футболу, сообщает пресс-служба РПЛ.

По мнению экспертов Премьер-лиги и телеканала "Матч! Премьер", самым красивым был гол Захаряна в ворота ЦСКА в столичном дерби в рамках последнего 30-го тура первенства. Всего в прошедшем сезоне Арсен провел 13 встреч, в которых он записал в свой актив три мяча и пять результативных передач. Благодаря яркой игре весной Захарян получил вызов в сборную России на Евро-2020.

Лучшим футболистом мая признан голкипер "Химок" Илья Лантратов. Приз лучшему тренеру достался наставнику "Рубина" Леониду Слуцкому, под руководством которого казанская команда завершила сезон на четвертом месте и впервые за долгие годы пробилась в еврокубки.