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25.05.2021 19:53
Рубрика: Спорт

Головин и Миранчук прибыли в расположение сборной России

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Во вторник сборная России по футболу получила долгожданное пополнение. В расположение команды, которая проводит сбор в Австрии, прибыли полузащитник французского "Монако" Александр Головин и его коллега по амплуа из итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Днем ранее из Испании прибыл футболист "Валенсии" Денис Черышев, который во вторник принял участие в тренировке.

Таким образом, все вызванные на сбор главным тренером Станиславом Черчесовым смогут готовиться к чемпионату Европы.

Сбор в Австрии продлится до 31 мая. 1 июня сборная России в гостях сыграет с Польшей, а 5 июня дома примет Болгарию. Эти матчи станут последней проверкой перед стартующим 11 июня чемпионатом Европы.

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