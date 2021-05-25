Головин и Миранчук прибыли в расположение сборной России

Во вторник сборная России по футболу получила долгожданное пополнение. В расположение команды, которая проводит сбор в Австрии, прибыли полузащитник французского "Монако" Александр Головин и его коллега по амплуа из итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук.

Днем ранее из Испании прибыл футболист "Валенсии" Денис Черышев, который во вторник принял участие в тренировке.

Таким образом, все вызванные на сбор главным тренером Станиславом Черчесовым смогут готовиться к чемпионату Европы.

Сбор в Австрии продлится до 31 мая. 1 июня сборная России в гостях сыграет с Польшей, а 5 июня дома примет Болгарию. Эти матчи станут последней проверкой перед стартующим 11 июня чемпионатом Европы.