Новым главным тренером сборной Германии по футболу будет Ханс-Дитер Флик. Контракт с бывшим рулевым "Баварии" подписан до 2024 года.

В Бундестим Флик сменит Йоахима Лева, возглавлявшего команду с 2006 года и становившегося с ней чемпионом мира. Лев уйдет со своего поста сразу после первенства Европы, на котором немцы сыграют в группе с Венгрией, Португалией и Францией.

О назначении Флика говорилось на протяжении последних нескольких месяцев. Ханс-Дитер начинает работу в сборной Германии в качестве одного из лучших тренеров мира. Под его руководством "Бавария" за два года завоевала семь трофеев: мюнхенцы дважды стали победителями Бундеслиги и по разу выиграли в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Германии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Возвращаясь к Леву, добавим, что Йоахим является одним из кандидатов на пост главного тренера "Реала".