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25.05.2021 19:45
Рубрика: Спорт

Главный в бундестим

Ханс-Дитер Флик возглавил сборную Германии
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
Новым главным тренером сборной Германии по футболу будет Ханс-Дитер Флик. Контракт с бывшим рулевым "Баварии" подписан до 2024 года.

В Бундестим Флик сменит Йоахима Лева, возглавлявшего команду с 2006 года и становившегося с ней чемпионом мира. Лев уйдет со своего поста сразу после первенства Европы, на котором немцы сыграют в группе с Венгрией, Португалией и Францией.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Руй Витория назначен новым главным тренером "Спартака"

О назначении Флика говорилось на протяжении последних нескольких месяцев. Ханс-Дитер начинает работу в сборной Германии в качестве одного из лучших тренеров мира. Под его руководством "Бавария" за два года завоевала семь трофеев: мюнхенцы дважды стали победителями Бундеслиги и по разу выиграли в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Германии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Возвращаясь к Леву, добавим, что Йоахим является одним из кандидатов на пост главного тренера "Реала".

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