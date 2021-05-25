Чемпионат мира по хоккею в Риге, по сути, только стартовал, а событий уже - море. "РГ" фиксирует главные из них.

Сборная России выиграла два первых матча, но уступила словакам. По словам самих наших хоккеистов - из-за "расхлябанности". Фото: РИА Новости

Сборная России небезупречна

Подопечные Валерия Брагина провели три матча. После побед над чехами (4:3) и Великобританией (7:1) последовало отрезвляющее поражение от Словакии - 1:3. Событие довольно редкое. В предыдущий раз россияне уступили словакам в 2004 году.

"Наверное, недонастроились, вышли расхлябанные", - объяснил форвард нашей сборной Владислав Каменев.

Кто-то уже поспешил назвать это поражение сборной России сенсационным. Однако прорыв словаков на чемпионате мира предсказывали многие. И команда, которую уже очень давно возглавляет канадец Крэйг Рэмзи, авансы оправдывает, одержав уже три победы кряду.

Ну а нашим остается делать выводы и ждать подкрепления из-за океана. В ближайшее время в расположение сборной должны прибыть форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко и защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов. Из "Вашингтона" в Ригу рвался еще и голкипер Илья Самсонов, но его клуб не отпустил. Ждали и обычно безотказного капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, но Ови из-за многочисленных повреждений, полученных по ходу сезона, в этот раз "красной машине" помочь не сможет.

Опадают "кленовые листья"

Подлинная сенсация творится в группе "В", где свои антирекорды методично переписывает сборная Канады. Уже много сказано о том, что родоначальники хоккея привезли в Ригу далеко не самый звездный состав, упомянуты проблемы с сыгранностью и адаптацией к европейским размерам площадок. Но всем этим трудно оправдать тот факт, что "кленовые листья" проиграли три первых матча на турнире. Надо ли говорить, что с Канадой такое происходит впервые? Иначе как позором это не назовешь.

Поражение от Латвии (0:2) - историческое: еще никогда североамериканцы не проигрывали этой сборной. Фиаско в принципиальной встрече с командой США (1:5) - тоже болезненное. А после поражения от немцев (1:3) у Канады все шансы вообще пролететь мимо плей-офф.

Сборная Канады имеет все шансы не попасть в плей-оффЧМ-2021

Сбили "короны"

Сюрпризов хватает и в группе "А", где выступает сборная России. Неприятные сюрпризы исправно преподносит своим болельщикам сборная Швеции, которая на старте турнира умудрилась уступить Дании - 3:4 (впервые в истории) и Беларуси - 0:1 (впервые на чемпионатах мира). Главный тренер "Тре крунур" Юхан Гарпенлов взял всю вину на себя. А в Швеции эксперты клянут немногочисленных энхаэловцев, приехавших в команду: мол, отдаются парни не на полную. Провалили старт и чехи, собравшие по меркам нынешнего чемпионата мира крепкую команду. Два поражения на старте и натужная победа над белорусами (3:2) - не совсем то, что ждали от этой сборной Чехии. Но справедливости ради играли они против серьезных соперников - россиян (3:4) и швейцарцев (2:5).

Последних, к слову, многие считают теневыми фаворитами чемпионата мира. После чехов "часовщики" одолели и датчан (1:0). А вот прыти от Казахстана вряд ли кто ожидал. Тем не менее в первых двух матчах они по буллитам обыграли Латвию (3:2) и Финляндию (2:1). Финны, кстати, тоже уступили Казахстану впервые в истории. Такой вот исторический турнир получается.

Цены кусаются

Жаль только, что следить за результатами турнира болельщики могут пока только по ТВ. Первые матчи ЧМ-2021 прошли при пустых трибунах. Впрочем, возможно уже на этой неделе ситуация изменится, ведь сейм страны принял решение пустить зрителей на хоккей. Вот только увидеть матчи вживую сможет не каждый. А только те, кто переболел коронавирусом или вакцинировался. Билеты будут привязываться к медицинским данным его владельца. Ну и еще желающим попасть на хоккей понадобится непустой кошелек. Хоккейная федерация Латвии уже озвучила ориентировочные цены на билеты, и они кусаются - 100-150 евро за штуку. Предположим, за матч с участием латвийской команды кто-то такую сумму еще и готов заплатить, но вот за игры других команд, которые приехали без звезд?