Новости

Новый вариант коронавируса обнаружен в бразильском штате Сан-Паулу 03:16
Британская фотомодель умерла на Кипре после прививки AstraZeneca 03:13
Псаки заявила о серьезном отношении Вашингтона к сообщениям об НЛО 02:37
Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2" 01:54
В Швейцарии рассказали, почему рады выбору Женевы для саммита РФ и США 00:50
Полное лунное затмнение будет длиться чуть больше 14 минут 00:35
Фернандо Торрес объявил о возобновлении карьеры 00:23
В Мехико пустили тестовые поезда по ветке метро, где обрушился мост 00:16
УЕФА увеличил размер призовых для участников Лиги чемпионов 00:05
Архиепископ Афинский высказал сожаление о возникшем расколе в православии 25.05.2021
Зампред Центробанка сравнил МВФ с черепахой 25.05.2021
УЕФА возбудил дело в отношении "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны" 25.05.2021
Неизвестный открыл стрельбу на акции памяти Джорджа Флойда 25.05.2021
Мишустин в Минске примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ 25.05.2021
Во ВНИИ труда отметили тенденцию к снижению безработицы 25.05.2021
"Газпром" построит в Санкт-Петербурге 703-метровый небоскреб 25.05.2021
В Якутии вакцинация против COVID-19 будет массовой 25.05.2021
Россия и США обсудили предотвращение инцидентов в открытом море и в воздухе 25.05.2021
Росстат подвел итоги апреля по производству продуктов 25.05.2021
В Госдуме сообщили об осторожном оптимизме по поводу встречи Путина и Байдена 25.05.2021
Головин и Миранчук прибыли в расположение сборной России 25.05.2021
"Белавиа" прекращает полеты на Украину 25.05.2021
В Петербурге задержали главу Жилищного агентства Колпинского района 25.05.2021
Бастрыкин обсудил на совещании жилье для сирот и резонансные дела 25.05.2021
Facebook получил самый крупный в России штраф в 26 млн рублей 25.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
25.05.2021 23:10
Рубрика: Спорт

Рижские шайбы

ЧМ-2021 в Латвии начался с сенсаций
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Неделя № 114(8465)
Чемпионат мира по хоккею в Риге, по сути, только стартовал, а событий уже - море. "РГ" фиксирует главные из них.
Сборная России выиграла два первых матча, но уступила словакам. По словам самих наших хоккеистов - из-за "расхлябанности". Фото: РИА Новости

Сборная России небезупречна

Подопечные Валерия Брагина провели три матча. После побед над чехами (4:3) и Великобританией (7:1) последовало отрезвляющее поражение от Словакии - 1:3. Событие довольно редкое. В предыдущий раз россияне уступили словакам в 2004 году.

"Наверное, недонастроились, вышли расхлябанные", - объяснил форвард нашей сборной Владислав Каменев.

Кто-то уже поспешил назвать это поражение сборной России сенсационным. Однако прорыв словаков на чемпионате мира предсказывали многие. И команда, которую уже очень давно возглавляет канадец Крэйг Рэмзи, авансы оправдывает, одержав уже три победы кряду.

Ну а нашим остается делать выводы и ждать подкрепления из-за океана. В ближайшее время в расположение сборной должны прибыть форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко и защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов. Из "Вашингтона" в Ригу рвался еще и голкипер Илья Самсонов, но его клуб не отпустил. Ждали и обычно безотказного капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, но Ови из-за многочисленных повреждений, полученных по ходу сезона, в этот раз "красной машине" помочь не сможет.

Опадают "кленовые листья"

Подлинная сенсация творится в группе "В", где свои антирекорды методично переписывает сборная Канады. Уже много сказано о том, что родоначальники хоккея привезли в Ригу далеко не самый звездный состав, упомянуты проблемы с сыгранностью и адаптацией к европейским размерам площадок. Но всем этим трудно оправдать тот факт, что "кленовые листья" проиграли три первых матча на турнире. Надо ли говорить, что с Канадой такое происходит впервые? Иначе как позором это не назовешь.

Поражение от Латвии (0:2) - историческое: еще никогда североамериканцы не проигрывали этой сборной. Фиаско в принципиальной встрече с командой США (1:5) - тоже болезненное. А после поражения от немцев (1:3) у Канады все шансы вообще пролететь мимо плей-офф.

Сборная Канады имеет все шансы не попасть в плей-оффЧМ-2021

Сбили "короны"

Сюрпризов хватает и в группе "А", где выступает сборная России. Неприятные сюрпризы исправно преподносит своим болельщикам сборная Швеции, которая на старте турнира умудрилась уступить Дании - 3:4 (впервые в истории) и Беларуси - 0:1 (впервые на чемпионатах мира). Главный тренер "Тре крунур" Юхан Гарпенлов взял всю вину на себя. А в Швеции эксперты клянут немногочисленных энхаэловцев, приехавших в команду: мол, отдаются парни не на полную. Провалили старт и чехи, собравшие по меркам нынешнего чемпионата мира крепкую команду. Два поражения на старте и натужная победа над белорусами (3:2) - не совсем то, что ждали от этой сборной Чехии. Но справедливости ради играли они против серьезных соперников - россиян (3:4) и швейцарцев (2:5).

Фото: AP Photo/Roman Koksarov
Великобритания набрала первое в истории очко на чемпионате мира по хоккею

Последних, к слову, многие считают теневыми фаворитами чемпионата мира. После чехов "часовщики" одолели и датчан (1:0). А вот прыти от Казахстана вряд ли кто ожидал. Тем не менее в первых двух матчах они по буллитам обыграли Латвию (3:2) и Финляндию (2:1). Финны, кстати, тоже уступили Казахстану впервые в истории. Такой вот исторический турнир получается.

Цены кусаются

Жаль только, что следить за результатами турнира болельщики могут пока только по ТВ. Первые матчи ЧМ-2021 прошли при пустых трибунах. Впрочем, возможно уже на этой неделе ситуация изменится, ведь сейм страны принял решение пустить зрителей на хоккей. Вот только увидеть матчи вживую сможет не каждый. А только те, кто переболел коронавирусом или вакцинировался. Билеты будут привязываться к медицинским данным его владельца. Ну и еще желающим попасть на хоккей понадобится непустой кошелек. Хоккейная федерация Латвии уже озвучила ориентировочные цены на билеты, и они кусаются - 100-150 евро за штуку. Предположим, за матч с участием латвийской команды кто-то такую сумму еще и готов заплатить, но вот за игры других команд, которые приехали без звезд?

Чемпионат мира по хоккею 2021 Спорт Хоккей Чемпионат мира Спортивные организации Федерация хоккея России Сборная России по хоккею Чемпионат мира по хоккею-2021