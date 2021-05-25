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25.05.2021 20:05
Рубрика: Спорт

Смятый "лист кленовый"

Канадцы снова проиграли на ЧМ-2021, на этот раз Германии
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
Сборная Канады продолжает вгонять в краску своих болельщиков на чемпионате мира, который проходит в Риге. Команда Жерара Галлана потерпела на старте в групповом этапе турнира уже третье поражение подряд. Такого с "кленовыми листьями" не было никогда.
Сборная Канады пока не может найти свою игру на чемпиона-те мира в Риге. Фото: AP Сборная Канады пока не может найти свою игру на чемпиона-те мира в Риге. Фото: AP
Сборная Канады пока не может найти свою игру на чемпиона-те мира в Риге. Фото: AP

Вслед за Латвией (0:2) и США (2:5) родоначальников хоккея огорчили немцы - 3:1. Пожалуй, ничто так не характеризует беспомощность нынешней сборной Канады, как второй период матча с Германией, в котором североамериканцы почти четыре минуты играли в большинстве пять на три, но забить сопернику так и не сумели.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею

- Никто не ждал, что Канада может проиграть три матча подряд, - констатировал главный тренер канадцев Жерар Галлан. - Но во всех встречах мы боролись до конца, мы сражались. Мы должны убедиться, что готовы вернуться. Нам нужно побеждать. Мы должны взять максимум очков и смотреть, что будет дальше.

Канаде действительно кровь из носу нужно побеждать в оставшихся четырех играх. Но самое интересное в том, что при определенных раскладах даже стопроцентный результат в этих матчах не гарантирует "кленовым листьям" попадание в плей-офф.

О таком сценарии канадцы, конечно, предпочитают не думать, но болельщики уже в шоке. "Зачем вы вообще туда поехали", "худшая команда в истории. Мне было бы стыдно быть ее частью", "самая ужасная сборная Канады, которую я когда-либо видел", "я понимаю, что Канада не обязана быть восхитительной каждый год, но сейчас она выглядит слишком плохо" - вот лишь немногие сообщения, которые фанаты оставляют в сетях.

Свой ближайший матч сборная Канады проведет в среду против Норвегии. Встреча начнется в 20.15 по московскому времени.

Где будем смотреть

26 мая, среда, "Матч ТВ".

16.15. Россия - Дания. Прямая трансляция.

Между тем

Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов не сможет помочь сборной России на чемпионате мира. Изначально сообщалось, что Самсонов вместе с одноклубником Дмитрием Орловым и форвардом "Сент-Луиса" Владимиром Тарасенко в ближайшее время присоединится к команде, но свое вето наложил "Вашингтон".

"Вашингтон" не отпускает Самсонова на ЧМ по медицинским показателям. Илья расстроен, так как очень хотел приехать в сборную. Он пройдет двухнедельный курс реабилитации в "Кэпиталс", - говорится в "Твиттере" сборной России.

Свой следующий матч наши сыграют в среду против датчан. Скорее всего, из-за повреждений его пропустят нападающий Андрей Кузьменко и защитник Артем Зуб.

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