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25.05.2021 01:42
Рубрика: Спорт

Прорвались в элиту

Команды Головина и Миранчука вышли в Лигу чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8463)

На выходных завершились сезоны во всех ведущих европейских первенствах. Стало известно, какие команды сыграют в Лиге чемпионов, а какие рангом ниже - в Лиге Европы или новом турнире Лиге конференций.

Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT
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Внимание российских болельщиков было приковано к двум чемпионатам - Италии и Франции, где выступают Алексей Миранчук ("Аталанта") и Александр Головин ("Монако"). К слову, уже сегодня оба этих игрока присоединятся к сборной России, готовящейся к чемпионату Европы в австрийском Нойштифте.

Команды Миранчука и Головина решали немного разные задачи. Если "Аталанта" досрочно лишилась шансов на "золото", но могла впервые в истории взять серебряные медали, то монегаски до последнего претендовали на чемпионство.

"Аталанта" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, "Монако" - в квалификации

Миранчук и его одноклубники хоть и уступили "Милану" (0:2), но заняли третье место и пробились в основную сетку Лиги чемпионов. Сам россиянин появился на поле в концовке. Что касается статистики Алексея, то в дебютном сезоне в Италии он провел во всех турнирах 31 матч, забив семь голов и отметившись двумя результативными передачами.

Напомним, что чемпионом Италии досрочно стал "Интер". Вторым финишировал "Милан", третьей - "Аталанта", а последнюю путевку от "серии А" в Лигу чемпионов заработал "Ювентус", разгромивший в гостях "Болонью" (4:1) без Криштиану Роналду. Португалец впервые за три сезона стал лучшим бомбардиром итальянского первенства, забив 29 мячей.

В свою очередь "Монако" хоть и не сумел стать чемпионом, но занял третье место и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Монегаски сыграли вничью с "Лансом" (0:0), Головин провел на поле все 90 минут. К слову, россиянин установил личный рекорд результативности за сезон, набрав 14 (5+9) очков. "Золото" впервые с 2011 года и в четвертый раз в истории завоевал "Лилль", а "ПСЖ" с Неймаром и Килианом Мбаппе стал вторым.

Тем временем

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром сезона в Европе. Поляк впервые выиграл "Золотую бутсу", забив 41 мяч в 29 встречах Бундеслиги. Левандовски опередил форварда "Барселоны" Лионеля Месси (30 голов) и Криштиану Роналду из "Ювентуса" (29 голов). Рекордсменом по числу наград является Месси, бравший ее шесть раз.

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