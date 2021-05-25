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25.05.2021 00:26
Рубрика: Спорт

Теряет высоту

Ласицкене не попала на пьедестал
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 112(8463)
Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене снова не попала на пьедестал. На этот раз на этапе Бриллиантовой лиги в британском Гейтсхеде.

Россиянка не смогла преодолеть планку на высоте 1,91 м. Она стала четвертой с результатом 1,88 метра, уступив третье место британке Морган Лейк за счет большего количества попыток. Первый и второй результат показали полька Камила Лицвинко и британка Эмили Бортвик (обе - 1,91 см за разное количество попыток).

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Чуть ранее Ласицкене стартовала на турнире в Германии. Это было ее первое выступление на международной арене с 2019 года. Там она разделила седьмое место, прыгнув на 1,80 метра. 1,87 м спортсменке не покорились. Последний раз Ласицкене оказывалась вне призовой тройки в 2015 году на турнире в немецком Эберштадте.

В зимнем сезоне-2021 самый удачный прыжок у Ласицкене получился на "Битве полов". Она победила мужчин с результатом 2,00 м.

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