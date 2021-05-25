Первый гол Капризова в плей-офф помог "Миннесоте" обыграть "Вегас"

"Миннесота" сумела сократить отставание в серии против "Вегаса". В пятом матче гол российского нападающего Кирилла Капризова помог "дикарям" победить.

В дебютном сезоне Кирилл Капризов ярко проявил себя в регулярном чемпионате, набрал 51 очко. Но в плей-офф дела у новичка "Миннесоты" пока идут не столь успешно. Да и его команда после четырех матче уступала "Вегасу" - 1:3.

"Миннесота" пропустила первой после броска Марка Стоуна. А отыгрались "дикари" благодаря точному броску Капризова. Получив пас от партнера от в касание переправил шайбу в сетку, не оставив вратарю никаких надежд. Этот гол стал первым в карьере в плей-офф для россиянина.

"Миннесота" развила успех благодаря голам Зака Паризе и Джордана Гринвея. "Вегас" сократил отставание после броска Алека Мартинеса, но немецкий форвард "дикарей" Нико Штурм установил окончательный результат - 4:2. Счет в серии стал 2:3 в пользу "Вегаса".