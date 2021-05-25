Московский "Спартак" объявил о назначении нового главного тренера. Им стал португалец Руй Витория, который сменит на этом посту Доменико Тедеско.

Руй Витория известен по работе с "Бенфикой", с которой он дважды становился чемпионом страны и участвовал в четвертьфинале Лиги чемпионов. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Вне зависимости от итогов следующего сезона Витория навсегда войдет в историю "красно-белых": именно португалец будет работать в "Спартаке" в год столетия клуба. Понятное дело, что иной задачи, кроме как завоевать чемпионство, перед Руем ставиться не будет. Готов ли он к ее выполнению - вот главный вопрос, который волнует спартаковских болельщиков.

По традиции разговоров вокруг нового рулевого "красно-белых" было хоть отбавляй. Кандидаты назывались самые разные: от Валерия Карпина до Рафаэля Бенитеса. В итоге выбор пал на Виторию - одного из лучших тренеров Португалии.

На родине Руя называют профессор. Дело в том, что с 1998 по 2010 год, уже будучи тренером, Витория был учителем в одной из ведущих школ в Алверке. Отзывы о нем по большей части были положительные. Как рассказывал в одном из интервью директор этого учебного заведения Ана Симоэш, "Витория выполнял полный объем работы и никогда не ссылался на занятость".

В какой-то степени преподавательская деятельность затем помогла Витории в серьезной тренерской работе. Одно из его сильных качеств - умение анализировать игру как своей команды, так и соперника.

Первого большого успеха Руй добился с клубом своего имени - "Виторией". В 2013 году скромный клуб из Гимарайеша завоевал Кубок Португалии, одолев в финале саму "Бенфику" (2:1). С тех пор на Виторию стали обращать больше внимания, у него появились предложения от грандов.

Приглашение в топ-команду не заставило себя ждать: в 2015 году Руй возглавил "Бенфику". За четыре года в Лиссабоне он дважды выиграл чемпионат и Суперкубок страны, по разу - Кубок Португалии и Кубок лиги. Что интересно - в 2016 году Витория вывел "орлов" в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев в 1/8 финала питерский "Зенит". Дважды - в 2016 и 2017 годах - специалиста признавали лучшим тренером Португалии. При нем "Бенфика" одержала 125 побед в 184 официальных встречах. Во многом благодаря Витории мир узнал таких талантов как Рубен Диаш, Жоау Феликс, Эдерсон.

Тем удивительнее было решение Витории переехать в Саудовскую Аравию. У тренера были предложения от многих серьезных европейских клубов, но он предпочел возглавить "Ан-Наср", с которым за год португалец выиграл чемпионат и Суперкубок страны.

Если посмотреть на досье, то оно у Витории весьма солидное. Впрочем, отнюдь не факт, что это поможет ему в "Спартаке". Здесь Рую придется столкнуться с гигантским давлением. В год столетия клуба руководство "красно-белых" наверняка надеется вернуть чемпионский титул и выйти в основную сетку Лиги чемпионов. Сам Витория готов к этим вызовам.

- Для меня большая честь представлять такой великий клуб, как "Спартак". Вместе мы добьемся успеха, - отметил Витория в интервью пресс-службе "красно-белых".

Тем временем

Российская премьер-лига (РПЛ) одобрила проведение матча за Суперкубок страны в Калининграде, сообщает пресс-служба организации. За трофей 17 июля поборются чемпион России "Зенит" и обладатель Кубка столичный "Локомотив". На проведение игры претендовали также "Лужники", а еще стадионы в Волгограде и Саранске.