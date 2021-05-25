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25.05.2021 17:27
Рубрика: Власть

Золотов проверил готовность подразделений Росгвардии к Евро-2020

Текст: Михаил Фалалеев

Директор Росгвардии Виктор Золотов в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург проверил, как идет подготовка к международной выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства "Expotechnostrazh-2021". Выставка состоится под эгидой Росгвардии в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"в ноябре 2021 года.

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В пресс-службе Росгвардии рассказали, что на форуме будет представлена специальная техника и вооружение, высокотехнологичные, инновационные разработки в сфере безопасности, направленные на совершенствование технической оснащенности правоохранительных органов и других силовых структур.

Распоряжением Правительства РФ от 15 апреля 2021 года новый форум, организатором которого определена Росгвардия, пополнил перечень российских международных выставок продукции военного назначения. Выставка будет проводиться на 20 тематических кластерах, в том числе с демонстрацией робототехнических комплексов, приборов наблюдения и прицеливания, средств связи и информационных технологий.

Кроме того, Золотов оценил готовность подразделений ведомства к обеспечению безопасности чемпионата Европы по футболу. На стадионе "Газпром Арена" Золотов наблюдал за ходом тактико-специального учения росгвардейцев, которые тренировались обезвреживать взрывоопасные предметы на объектах транспортной инфраструктуры, освобождать заложников, эвакуировать пострадавших с применением авиации и катеров.

Директор Росгвардии отметил, что у всех взаимодействующих структур выработан отлаженный механизм решения задач безопасности массовых мероприятий, включая колоссальный опыт, полученный в ходе проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Он напомнил, что указом президента в Санкт-Петербурге со 2 июня по 12 июля вводятся усиленные меры безопасности.

Росгвардия традиционно задействована в большей части мероприятий, для чего с 20 мая здесь создана группировка сил и средств войск, в том числе с привлечением подразделений из других регионов страны. Группировка обеспечит безопасность команд-участниц, официальных делегаций и арбитров УЕФА, объектов государственной охраны, в том числе в местах их проживания и проведения тренировок.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Отдельной задачей является охрана общественного порядка на стадионах и "фан"-зонах, на объектах транспортной инфраструктуры, на водной акватории, в местах массового пребывания людей и туристической активности. В состав группировки включены курсанты военных институтов Росгвардии, владеющие иностранными языками.

Одновременно с привлечением специалистов Росгвардии организованы осмотры и обследования мест проведения мероприятий, усилен контроль за оборотом оружия, а также деятельностью частных охранных структур.

Напомним, матчи чемпионата начинаются 11 июня. Петербург примет игры 12, 14, 16, 18, 21 и 23 июня, а также поединок четвертьфинала, который намечен на 2 июля.

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