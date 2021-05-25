Роберт Левандовски стал лучшим снайпером Европы

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром сезона в Европе. Поляк впервые выиграл "Золотую бутсу", забив 41 мяч в 29 встречах Бундеслиги.

Левандовски опередил форварда "Барселоны" Лионеля Месси (30 голов) и Криштиану Роналду из "Ювентуса" (29 голов). Рекордсменом по числу наград является Месси, бравший ее шесть раз.

Что важно - Левандовски побил рекорд легендарного нападающего "Баварии" Герда Мюллера, который в сезоне 1971/72 забил 40 мячей в чемпионате страны. Исторический 41-й мяч Роберт записал в свой актив уже на 90-й минуте поединка с "Аугсбургом" (5:2). К слову, Левандовски в четвертый раз подряд стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, что является абсолютным рекордом.

- У меня нет слов. Я пытался отличиться на протяжении всей встречи, испробовал все, но мяч упорно не шел в ворота. Однако в итоге все получилось, - сказал Левандовски.