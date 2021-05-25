Роберт Левандовски стал лучшим снайпером Европы

Новости

Инспекторы из Германии посетят военный объект на территории России 01:26
Алжир частично откроет свои воздушные границы 01:25
Конгрессмены предложили сэкономить на переоснащении ядерного арсенала США 00:54
В США на подготовку к сезону ураганов выделен 1 млрд долларов 00:47
Пентагон: Охранявшие Капитолий бойцы Нацгвардии покидают свой пост 00:29
Федун прокомментировал назначение Витории главным тренером "Спартака" 24.05.2021
Глава ИИХФ назвал неприемлемым шагом замену флагов Беларуси 24.05.2021
Фильм Романа Васьянова "Общага" вошел в программу Шанхайского кинофестиваля 24.05.2021
Володин оценил идею заменить мигрантов осужденными 24.05.2021
Минздрав России получил награду ВОЗ за борьбу с курением 24.05.2021
ЦСКА обыграл "Зенит" и вышел в финал Единой лиги ВТБ 24.05.2021
Светлана Разворотнева: В школы столицы необходимо вернуть бесплатную "продленку" 24.05.2021
В Москве выставили на продажу раритетный ЗИС за 57 миллионов 24.05.2021
Премьеры РФ и Беларуси обсудили вопросы сотрудничества 24.05.2021
Мальта первой в ЕС достигла коллективного иммунитета к COVID-19 24.05.2021
Тест на наркотики вокалиста Maneskin дал отрицательный результат 24.05.2021
На ЧМ по хоккею в Риге российский флаг заменили на знамя ОКР 24.05.2021
Александр Бастрыкин обсудил работу Судебно-экспертного центра СК 24.05.2021
В Подмосковье с помощью камер вычислили грабителей тульских автозаправок 24.05.2021
Брагин посетовал на расхлябанность игроков сборной в матче против Словакии 24.05.2021
"Белавиа" отменила полеты в Литву 24.05.2021
Всемирная конференция разработчиков Apple состоится 7 июня 24.05.2021
Макей: Запад пока не запрашивал у Минска информацию по инциденту с самолетом 24.05.2021
Посольство РФ в Минске получило уведомление о задержании россиянки 24.05.2021
Путин по телефону поздравил Патриарха с днем тезоименитства 24.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25.05.2021 00:24
Рубрика: Спорт

Польский злотый

Роберт Левандовски стал лучшим снайпером Европы
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 112(8463)
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром сезона в Европе. Поляк впервые выиграл "Золотую бутсу", забив 41 мяч в 29 встречах Бундеслиги.

Левандовски опередил форварда "Барселоны" Лионеля Месси (30 голов) и Криштиану Роналду из "Ювентуса" (29 голов). Рекордсменом по числу наград является Месси, бравший ее шесть раз.

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
Суперкубок России по футболу пройдет в Калининграде

Что важно - Левандовски побил рекорд легендарного нападающего "Баварии" Герда Мюллера, который в сезоне 1971/72 забил 40 мячей в чемпионате страны. Исторический 41-й мяч Роберт записал в свой актив уже на 90-й минуте поединка с "Аугсбургом" (5:2). К слову, Левандовски в четвертый раз подряд стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, что является абсолютным рекордом.

- У меня нет слов. Я пытался отличиться на протяжении всей встречи, испробовал все, но мяч упорно не шел в ворота. Однако в итоге все получилось, - сказал Левандовски.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Бавария"