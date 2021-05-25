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25.05.2021 19:50
Рубрика: Спорт

Черная классика

Шахматистка Лагно лидирует на Гран-при ФИДЕ
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
Российская шахматистка Екатерина Лагно черными обыграла соотечественницу Валентину Гунину в третьем туре четвертого и заключительного этапа Гран-при ФИДЕ, который проходит в Гибралтаре.

После трех туров Лагно и представительница Казахстана Жансая Абдумалик делят первое место в турнирной таблице, набрав по 2,5 очка.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге

Напомним, что две лучшие шахматистки по итогам всей серии Гран-при попадут в список участниц турнира претендентов 2022 года. После трех этапов в общем зачете лидирует россиянка Александра Горячкина (398 очков), второй идет Хампи Конеру из Индии (293), третьей - наша чемпионка мира Александра Костенюк (193). Однако Горячкина уже гарантировала себе путевку на претендентский турнир как участница последнего матча за мировую шахматную корону, в котором она уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь. А вот Конеру и Костенюк Лагно, на счету которой 180 очков, может обойти. За победу на этапе она может получить 160 очков.

Спорт Шахматы