Российская шахматистка Екатерина Лагно черными обыграла соотечественницу Валентину Гунину в третьем туре четвертого и заключительного этапа Гран-при ФИДЕ, который проходит в Гибралтаре.

После трех туров Лагно и представительница Казахстана Жансая Абдумалик делят первое место в турнирной таблице, набрав по 2,5 очка.

Напомним, что две лучшие шахматистки по итогам всей серии Гран-при попадут в список участниц турнира претендентов 2022 года. После трех этапов в общем зачете лидирует россиянка Александра Горячкина (398 очков), второй идет Хампи Конеру из Индии (293), третьей - наша чемпионка мира Александра Костенюк (193). Однако Горячкина уже гарантировала себе путевку на претендентский турнир как участница последнего матча за мировую шахматную корону, в котором она уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь. А вот Конеру и Костенюк Лагно, на счету которой 180 очков, может обойти. За победу на этапе она может получить 160 очков.