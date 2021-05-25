Вторая ракетка мира Даниил Медведев, известный своей нелюбовью к грунтовому сезону, решил провести заключительную подготовку к "Ролан Гаррос" в необычном формате. Он принимает участие в весьма оригинальном выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown, который в прошлом году запустил тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу. Соревнования проходят на кортах его академии в Ницце.

В турнире участвуют восемь игроков. Россиянин попал в группу В вместе с итальянцем Фабио Фоньини, французом Корентеном Муте и американцем Тейлором Фритцем. В группе А выступают чилиец Кристьян Гарин, аргентинец Диего Шварцман, болгарин Григор Димитров и Александр Бублик, представляющий Казахстан. Участники, занявшие первые два места в своей группе, выходят в плей-офф.

Пока все более или менее понятно. Муратоглу хотел как-то встряхнуть приверженный традициям мир большого тенниса. И ему это удалось. Особенно в прошлом году, когда можно было использовать специальные карточки, которые помогали одному или усложняли жизнь другому теннисисту. Например, соперник должен сделать подачу и выйти к сетке, а если у него не получается, то он теряет подачу. Но, похоже, такой подход посчитали слишком радикальным. Правила немного подкорректировали. Но все равно получилось нестандартно. Каждый матч состоится из четырех четвертей по восемь минут. Всего на каждую встречу выделяют 30-40 минут. Если отрыв в четверти составляет более 10 очков, то она заканчивается. Если игрок берет первые три четверти, он выигрывает матч. При счете 2:2 предусмотрена решающая партия. В ней победит тот, кто первым возьмет два очка подряд. Кроме того, на этом турнире у игроков нет второй подачи.

В первый день Медведев обыграл Фабио Фоньини со счетом 20:11, 14:12, 18:12. Но потом уступил Корентену Муте - 18:11, 13:16, 10:16, 10:18.